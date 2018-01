Sigue vigente denuncia penal vs Adriana Terrazas: PAN

El dirigente local del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Madero Villanueva, aseguró que sigue vigente la denuncia penal que interpusieron en contra de Adriana Terrazas Porras, precandidata única del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Juárez, por la presunta comisión de delitos electorales cuando fue directora de Desarrollo Social en la pasada Administración Municipal.El abogado, que en su momento promovió la denuncia ante la delegación local de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que la denuncia fue debidamente integrada y remitida a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), pero hasta la fecha no ha sido resuelta.“Ahí está pendiente esa situación, habrá que revisar con la Fepade en qué posición está, si va a ejercer o no la acción penal o si decreta el archivo, pero su postulación como precandidata a la presidencia municipal de Juárez es otra prueba de lo que hace el PRI: premia a sus delincuentes electorales”, mencionó.El dirigente local del PRI, Óscar Nieto Burciaga, dijo que desconoce el avance del caso, pero consideró que mientras no haya una sentencia firme nadie puede ser considerado un delincuente y el PAN debería evitar las descalificaciones para dejar la tarea de impartición de justicia a las autoridades competentes.“Es cuestionable la actuación del PAN, por qué no dejamos esa tarea a la Fiscalía, a la Fepade, a la PGR o a quien tenga que hacerlo, por qué tiene que ser el Partido Acción Nacional el que actúe como vocero de los órganos de justicia y se ponga a descalificar”, expresó el líder priista.Agregó que el partido revisará la condición de cada uno de sus abanderados y en su momento tomarán las decisiones que correspondan.Un grupo de panistas, entre los que se encontraba Sergio Madero, interpusieron el 3 de octubre de 2014 una denuncia ante la PGR en contra de Adriana Terrazas Porras, cuando todavía era directora de Desarrollo Social Municipal, y el director de Alumbrado Público, Héctor Salazar Polanco.Ambos exfuncionarios municipales fueron denunciados por la presunta comisión de delitos electorales al utilizar usar recursos, oficinas y programas públicos con fines político-partidistas para favorecer al PRI. Como elementos de prueba, los panistas presentaron grabaciones en las que se escucha la operación realizada en su momento por los priistas.El caso trascendió luego de que El Diario reveló dos audios en los que se exhibió a Héctor Salazar cuando presuntamente utilizaba como “gancho” el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia del Gobierno federal, para afiliar mujeres al PRI y de paso realizar un convivio para la estructura del partido.En la grabación entregada a la PGR se escuchaba a Adriana Terrazas encargar a los asistentes a una reunión realizada en las oficinas de Desarrollo Social que levantaran las quejas y las gestiones de los presidentes seccionales y coordinadores de zona, porque detectaron inconformidades en la estructura partidista y querían agasajarlos.“... que tengan muy pendiente que podemos hacer todas las gestiones aquí en Desarrollo Social, ustedes podrán contar con cosas que les soliciten, gestiones que techo, que pisos, que impermeabilizantes, despensas, que cualquier cosa, lo canalizaran obviamente a través de su jefe, de su coordinador, él y yo lo platicaremos y veremos la manera de solucionar lo mejor posible esta situación”, se escuchaba en el audio.Por estos hechos, Terrazas y Salazar fueron suspendidos de sus cargos sin goce de sueldo, en lo que se investiga la presunta comisión de los delitos electorales que a la fecha no ha sido resuelta, aunque en su momento César Peniche Espejel, entonces delegado de la PGR y ahora fiscal General del Estado, aseguró que seguía el proceso y habían reunido unos 20 testimonios. (Gabriela Minjáres)

