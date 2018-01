Fuga de aguas negras ya afecta la salud, acusan

Las aguas negras que con fuerza siguen fluyendo por la calle E. Marines en la colonia Zaragocita ya comenzaron a causar mayores estragos a los vecinos, que las primeras afectaciones por la falta de movilidad.De quedarse atrapados en sus casas, los niños empezaron a enfermarse del estómago, a sentir dolores de cabeza, mientras los colonos se muestran preocupados por sufrir riesgos inminentes de otros colapsos en la calle, se quejaron ayer.Desde el pasado 12 de enero, los habitantes de ese sector padecen las consecuencias del colapso de un colector colonias arriba, en el bulevar Independencia. Al reventar la tubería, las aguas residuales buscaron cauce y lo tomaron justo por su calle, por la que ahora pasan entre bolsas llenas de arena.Se quedaron atrapados.“Mis hijos no fueron a la escuela en toda esta semana, además ya se me enfermaron del estómago, les dio diarrea y a nosotros nos duele la cabeza frecuentemente”, se quejó Diana Rodríguez, quien vive en esa calle junto con su familia.“Nos han dicho que nos iban a ayudar, pero nada concreto”, agregó.Además, señaló que el agua que les está dotando la Junta Municipal de Agua y Saneamiento a través de mangueras ha estado saliendo “amarillenta”. “Por eso mejor estamos tomando agua de garrafón, para no arriesgarnos”, apuntó.Sus hijos estudian en la escuela primaria Ignacio Zaragoza 2038. Dijo que la directiva ha sido tolerante con los suyos y otros niños de la colonia y les han permitido faltar a clases, pues consideran que las condiciones para asistir a la escuela no son las ideales.La vocera de la JMAS, Corazón Díaz, indicó que personal de la descentralizada hizo tres muestreos del agua que se les está dotando y rechazó que esté saliendo sucia.Sobre los trabajos que se realizan calles arriba, en la colonia El Papalote, para la introducción de tubería, adelantó que se prevé que estos terminen en el transcurso de la próxima semana, aunque no hay una fecha precisa para ello.Por lo pronto, los vecinos siguen afectados.“No hemos podido sacar los carros. Hay otras personas que sí han podido salir, que nos han hecho el favor para ir a comprar lo más básico, como el mandado”, expuso María Villanueva, quien también vive en esa cuadra.Los vecinos advirtieron que el paso de las aguas negras ha estado afectando la calle, a la que ya se le notan grietas que advierten que va a seguir colapsando.}Autoridades de Salud estatales informaron días atrás que han estado clorando el agua que se les hace llegar a las 24 familias que viven en ese territorio y además se han aplicado inyecciones de hipoclorito en la corriente de aguas residuales, lo cual ayuda a mantener la situación en control.“Estamos totalmente en comunicaciones con Epidemiología de la Jurisdicción y hasta el momento no ha habido caso alguno que pueda representar un riesgo para la salud”, aseguró en un comunicado la Jurisdicción Sanitaria II.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.