Mirna escoge caminar unas pocas cuadras para encontrar remedio al dolor de garganta que la aqueja antes que concertar una cita en el sistema de salud público al que como trabajadora tiene derecho.A pesar de que semana tras semana sus empleadores le hacen la deducción que corresponde, ella se resiste a usar las prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el proveedor de servicios de salud más grande del país.La mujer de 26 años prefiere dirigirse hacia el consultorio médico anexo a una farmacia, más cercano y accesible, que visitar a un médico familiar en el IMSS.“Se supone que soy derechohabiente, pero nunca he pisado el Seguro Social”, relató Mirna. “Nunca me he dado de alta en una clínica y no pienso hacerlo. Voy a una farmacia y ahí tienen doctor; si necesito atención más especializada, pago en la medida de mis posibilidades”.La historia de Mirna no es aislada. De hecho, cerca del 15 por ciento de las personas que cuentan con esta prestación de ley desisten de utilizarla, indican datos oficiales.De acuerdo con el Cubo de Información Directiva del IMSS, hasta el último trimestre del año pasado, 2 millones 744 mil 307 personas en la Delegación Estatal eran “derechohabientes potenciales”.Ello implica que tienen derechos vigentes para recibir los beneficios de la Ley del Seguro Social, incluidas las prestaciones médicas.De esa cifra, sin embargo, sólo 2 millones 344 mil 807 contaban con adscripción a una Unidad de Medicina Familiar (UMF), lo que equivale al 85 por ciento de los afiliados.Lorenzo Soberanes Maya, representante de la sección de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, está convencido de que el número de derechohabientes que no utilizan los servicios médicos del IMSS son muchos más.“Alguna vez una investigación arrojó que era el 60 por ciento”, recuerda. “La mayor parte de los administrativos en las maquiladoras tienen gastos médicos mayores. Lo único que usan del Seguro Social es la parte de la incapacidad, pero no hacen ningún consumo de servicios”.Desde la perspectiva del representante empresarial, expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Ciudad Juárez, los factores por los cuales la gente no recurre al Instituto son diversas.Entre ellas, dice, se encuentran el tiempo de espera para obtener una cita y la saturación que existe en las UMF.Soberanes Maya asegura que otra variable que interviene es que algunos médicos del IMSS no son empáticos con los pacientes.“Muchas veces sólo les dan la receta y ni siquiera les hacen una exploración física adecuada. No socializan para adentrarse en el problema y que no sólo sea la parte física, sino los componentes sociales. Hay autoritarismo y eso tiene mucho que ver con la percepción de la gente”, explica.Para Manuel Alberto, derechohabiente del IMSS, el mayor inconveniente que lo hace buscar atención en otra parte es el mal trato que ha recibido de parte de las asistentes médicas.El hombre de 29 años explicó que dejó de asistir a las consultas de medicina familiar porque la actitud de estas empleadas es poco amable.“Les falta calidez, buen trato; no digo que todas, pero algunas no son conscientes de que si necesitamos ir al Seguro no es porque queramos ir a ver cómo está, sino por alguna cuestión de salud. Yo sólo lo uso para lo que es más necesario, como por ejemplo si llegara a requerir alguna cirugía o algo así”, dice. (Fernando Aguilar / El Diario)