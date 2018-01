El exalcalde de Ciudad Juárez, Javier González Mocken, anunció ayer que abandonará el proyecto político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque obedece a los intereses de grupo y no a los de la ciudadanía que demanda un cambio.“En el PRI mi participación es nula, no me dieron la oportunidad de ser su candidato a presidente municipal y por lo tanto abandono ese proyecto político, porque en realidad no tengo qué obedecer a intereses de grupo”, dijo después del registro de Adriana Terrazas Porras como precandidata a la alcaldía por el tricolor.Explicó que en su momento manifestó su aspiración al dirigente local del PRI, a Óscar Nieto Burciaga, quien le dijo que el dirigente estatal –Omar Bazán Flores– quería hablar con él, pero ya no lo buscaron.“Ya traían ellos su plan y pues realmente no ando buscando chamba, sí hay interés en que encabecemos un proyecto de gobierno que realmente pueda servir a la comunidad, ese sería mi mayor interés, pero si no es así, pues no, evidentemente decidieron por otro lado”, agregó.Nieto Burciaga confirmó que en al menos tres ocasiones se reunió con González Mocken y le expresó su intención, pero al expedir la convocatoria con las bases de participación en ningún momento manifestó su inconformidad y si no se registró fue porque no quiso, porque afirmó que a nadie se le restringió la oportunidad.“Lamento que lo sienta así porque es un buen elemento, tiene buen perfil, es hijo de un expresidente de partido, tiene militancia y trabajo, pero no sé a qué grupos se refiera que estamos beneficiando como partido cuando todas las corrientes están representadas, nunca se cerró a nadie la posibilidad de participar”, afirmó.Añadió que el PRI le abrió oportunidades importantes, tanto que fue alcalde de la ciudad y fue funcionario de primer nivel en anteriores gobiernos, por le parece injusto que al no ser postulado para un cargo de elección popular le quieran regatear al partido el apoyo.Lo que, subrayó, no van a consentir porque todos los priistas merecen una oportunidad y tampoco se puede secuestrar la decisión de la militancia y sus aspiraciones.González Mocken expresó que su único interés es responder a la ciudadanía que, después de haber gobernado el municipio durante nueve meses –de diciembre de 2015 a octubre de 2016 en suplencia de Enrique Serrano Escobar–, le pide participar para mejorar la ciudad.“El partido obedece a los intereses de grupo, no a los intereses generales de la ciudadanía, si fuera así, de alguna manera verían que los ciudadanos están pidiendo, los propios priistas están pidiendo, que un servidor encabece un proyecto de gobierno que permita que la ciudad esté mejor, pero sin duda no les interesa a los dirigentes”, sostuvo.Por ello, anticipó que analiza si renunciará a su militancia de casi 40 años en el PRI, así como varias invitaciones que le han realizado otros partidos políticos, entre los que mencionó a Morena, Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y Del Trabajo (PT), para encabezar la candidatura a la presidencia municipal.El abogado de profesión descartó sumarse al proyecto que encabeza Adriana Terrazas Porras, la única precandidata del PRI registrada por la alcaldía de Juárez, porque dijo que no coincide con sus ideas ni proyectos políticos para la ciudad.Consideró que al partido le irá mal en las próximas elecciones, porque decidieron no escuchar a la gente y no buscar mejores cuadros por privilegiar intereses de grupos y personales.