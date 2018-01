La constructora que realiza el recarpeteo en la Ejército Nacional tuvo que rehacer otra vez las obras en 600 metros lineales, luego de que había colocado como tipo “parches” en la vía, pero la supervisión del Municipio no aceptó ese trabajo, informó Obras Públicas Municipales.Los trabajos mantienen en jaque a automovilistas y locatarios de la zona debido a los embotellamientos que ya se han vuelto comunes durante las horas pico.“Los clientes batallan mucho para venir, es horrible. Y luego nosotros para entrar también batallamos porque las filas son muy largas”, expresó Isabel Ávila, empleada de un negocio de papelería y regalos ubicado sobre esa arteria.Además de reparar los tramos que estaban con fallas, la empresa deberá colocar en toda la avenida un sello de riego, dijo Gerardo Silva Márquez, director de Obras Públicas. El funcionario aseguró que la obra todavía no se recibe.Ayer, a la una de la tarde, ante el cierre de dos carriles en sentido oriente a poniente entre las calles Piedras Negras y Rancho El Becerro se agudizó el tráfico.Para salir de un centro comercial ubicado en ese tramo se concentraron largas filas adentro del estacionamiento y el transporte público hacía paradas para subir y bajar pasajeros en el carril de la extrema izquierda.En esos cruces había unidades de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) tratando de liberar el congestionamiento vial.El acceso para entrar a la tienda Home Depot desde ese sentido fue cerrado debido a los trabajos.En esa avenida circulan hasta 52 mil autos al día, por lo que es una de las vialidades con mayor volumen de tránsito en la ciudad, de acuerdo con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (Imip).“Vea nada más cómo se pone, si uno lleva prisa ya se le hizo tarde. Y esto pasa porque no hacen bien las cosas, parece que están jugando. Lo peor de todo es que lo hacen con nuestro dinero”, manifestó un guiador que esperaba en la fila para salir del estacionamiento de una plaza comercial ayer en la tarde.No es la primera vez que debido a obras de recarpeteo se ve interrumpido el tráfico en uno o más carriles de esa arteria.El área rehabilitada en los dos cuerpos de la avenida abarca desde la avenida Tecnológico hasta Paseo de la Victoria, son 34 mil 139 metros cuadrados, y la que tuvo fallas fueron 600 metros cuadrados.La zona más afectada por las bajas temperaturas fue el cuerpo norte de la vía, casi a la altura de Paseo de la Victoria y en la intersección con Rancho El Becerro, se informó.Silva expuso que los trabajos de reparación de asfalto ya están concluidos y ahora se encuentra en la etapa de colocación de señalización horizontal.Afirmó que las obras quedarán concluidas en un par de días.“Hemos estado al pendiente de las reparaciones que la empresa responsable de las obras ha estado realizando sobre la vialidad, solicitamos que adicional al nuevo tendido de carpeta asfáltica, se colocara un sello de riego para reducir problemas derivados de la humedad”, comentó.Con el sello que se aplicó sobre el área de rodamiento, se evitará que la humedad afecte la base de la carpeta, lo cual servirá como una especie de impermeabilizante del asfalto, aseguró.Señaló que las obras no han sido recibidas por la administración municipal, hasta en tanto superen las pruebas de calidad requeridas.Asimismo añadió que el costo de las reparaciones que en la vialidad se realizaron, corre a cargo de la empresa contratista, por lo que no representará modificación alguna para el Gobierno Municipal.Explicó que en total fueron 50 millones de pesos los que se invirtieron en la rehabilitación de más de 223 mil metros cuadrados distribuidos en cuatro vialidades principales, tales como: avenida Tecnológico, De La Raza, Reforma y Ejército Nacional.En diciembre, en un tramo de unos mil metros cuadrados de la avenida Ejército Nacional se desmoronó la mezcla que recién se había colocado por la empresa Caminos y Desarrollos Urbanos (Cadusa), a la que se le pagaron 50 millones de pesos por la pavimentación de esa y otras cinco vialidades.“Está bien, es bueno que se usen los recursos de nosotros para este tipo de obras, pero elijen los peores días para hacerlo. De plano hay días que por eso no llegan nada de clientes, y cuando regresan se quejan que no llegaron por el tráfico”, señaló Isabel. (Javier Olmos / Araly Castañón / El Diario)

