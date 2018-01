Ponen en duda capacidad de nuevos secretarios proyectistas

La llegada de jueces provisionales a las salas penales regionales en Ciudad Juárez como secretarios proyectistas, provocó inconformidad entre algunos magistrados debido a que consideran que ellos no están capacitados para revisar sus resoluciones, es decir, resolver sobre recursos de casación y apelación.Entre los jueces que se van como proyectistas de sentencia están dos jueces provisionales y una encargada de Oficialía de Turnos que no han hecho carrera judicial, consideraron.Los jueces Andrés Barrera Rubio, Aída Vázquez Arreola, Luis Reynoso y Adela Lozoya Gutiérrez –los dos primeros se desempeñaban como jueces provisionales de Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y la última como juez Especializada en Menores Infractores– asumirán a partir del próximo lunes como secretario de acuerdos y proyectistas en la Cuarta Sala Penal Regional, de acuerdo con datos oficiales.Heber Fabián Sandoval Díaz, Sergio Alberto Benítez Díaz y Jorge Omar Derat Acosta, los dos primeros jueces de Enjuiciamiento y Derat juez de Control provisional, pasan a la Quinta Sala Penal Regional.Mientras que Efraín Arturo Baca Gutiérrez, quien era juez de Control provisional, y Mariano Moctezuma Castillo, especializado en Justicia para Menores Infractores, se van a la Primera Sala Penal Regional como proyectistas pues esos espacios quedaron acéfalos luego de que Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez y Carlos Alberto Martínez Beltrán fueron designados por el Congreso local como magistrados de las Quinta y Cuarta salas, respectivamente.Ninguno de los jueces provisionales pasó por un examen de oposición ni fueron ratificados por el Congreso del Estado para ocupar esas plazas, fue una designación discrecional por parte de diversos presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado.En el caso de Efraín Arturo Baca Gutiérrez se informó que es sobrino de Pablo Héctor González, integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, quien a su vez es compadre del magistrado de la Primera Sala Penal, Marco Tulio Cano Corral. A esa Sala fue asignado Baca Gutiérrez.Mientras que Jorge Omar Derat Acosta laboraba en Oficialía de Partes recibiendo expedientes y es familiar de Rodolfo Acosta Muñoz, quien fue magistrado del TSJ de 2007 a 2010.“Yo no me atrevería a revisar el trabajo de los compañeros, aunque sabemos estructurar las sentencias. Me daría pendiente cometer una equivocación y ellos que no tienen carrera judicial, que de un día para otro ascendieron a jueces y ahora se van como proyectistas de los magistrados con la función de revisar las sentencias que emitimos en juicio oral”, cuestionó una juez del Tribunal de Enjuiciamiento.Los cambios van a operar a partir del siguiente lunes. (B. Carmona)

