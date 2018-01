Era Trump 'pega' a fronterizos

Ha transcurrido un año completo de Donald Trump en la Casa Blanca. Hasta ahora su administración no ha iniciado la construcción de un muro ni tampoco ha terminado con el Tratado de Libre Comercio (TLC), como ofreció a sus electores, pero sus desencuentros con México por ambos asuntos han cimbrado y desatado incertidumbre en esta frontera.Los efectos de los pleitos, aciertos y desaciertos de su gestión, se resienten en la economía juarense –que depende en gran medida de Estados Unidos– y presenta ya evidentes signos de desaceleración.Especialistas consultados afirman que sólo con sus palabras, el mandatario ha generado desasosiego, lo que ya afecta a varios indicadores económicos y los mismos bolsillos de los juarenses.El empleo, las nuevas inversiones, y el Producto Interno Bruto (PIB) están creciendo, pero cada vez menos, mientras que la inflación y el tipo de cambio están provocando que el salario de los habitantes de esta ciudad les alcance para menos cada vez.Asimismo, la polarización que ha desatado en su país, con sus políticas migratorias y seguridad fronteriza, también generó inconformidad y miedo en comunidades como Juárez-El Paso, que ante el panorama buscan contrarrestar el fenómeno con colaboración y el fortalecimiento de sus vínculos como ciudades binacionales hermanas.La amenaza de expulsar de Estados Unidos a millones de indocumentados y la proliferación de estigmas sobre México y sus habitantes han encontrado en las ciudades como Juárez-El Paso un eco diferente al de otras regiones, consideró el especialista Rodolfo Rubio.“Este discurso agresivo fortaleció los vínculos entre las ciudades fronterizas, que por otro lado, tendrían que estar siempre fuertes. El Gobierno federal de Estados Unidos no tiene una idea muy clara de qué puede suceder como efecto de estas políticas migratorias en el lado estadounidense de las ciudades fronterizas”, indicó el investigador.Aunque Jesús Peña, experto de El Colegio de la Frontera Norte, dijo que un verdadero impacto de Trump en política migratoria todavía está por verse.Más allá de las acciones ejecutivas para finalizar el DACA, retirar protección a refugiados, conseguir más fondos para la Patrulla Fronteriza y la Agencia de Inmigración y Aduanas, y presionar para la construcción del muro fronterizo, no ha habido todavía un cambio de legislación en política migratoria, apuntó el académico.Aún no tomaba el poder y Trump ya estaba sacudiendo a la ciudad. Luego de que ganó la elección, con su discurso antimexicano Trump provocó que el tipo de cambio peso-dólar al mayoreo se elevara a los 21 pesos en el mercado internacional Forex. Pero cuando tomó el poder –el 20 de enero de 2017– y refrendó sus amenazas, la cotización saltó a su récord histórico de 22.04.Si bien impactó el tipo de cambio –donde empresas y personas tienen gastos que dependen de los dólares– el mayor golpe económico llegó por dos vías distintas: la renegociación del Tratado de Libre Comercio y los cambios fiscales en EU.Las dos situaciones han generaron una ola de incertidumbre, principalmente sobre la industria maquiladora –pilar económico de Juárez–, que mantiene dudas sobre el flujo de insumos y productos si se cancela el acuerdo.El sector también enfrenta grandes problemas para proyectar nuevas inversiones, pues el esquema fiscal planteaba un impuesto para los productos hechos en México por empresas estadounidenses.Así, a un año de la llegada del presidente Trump al gobierno de EU no se sabe cómo va a quedar el tratado, ni tampoco el esquema de impuestos.Peor aún, su reforma fiscal –el mayor cambio en décadas– cuyo principal impacto para la industria es que baja la tasa corporativa –similar al Impuesto Sobre la Renta– a un nivel cercano al 20 por ciento, contra el 30 por ciento que cobra México, exige a las empresas reportar los impuestos en Estados Unidos y no donde tienen sus operaciones.Además, en la iniciativa que toma vigencia en abril próximo incluyó una serie de incentivos para quien repatrie la inversión y castigos para quien produzca fuera.Los fiscalistas de las maquiladoras aún estudian cuál será el impacto sobre sus costos, para poder definir si es conveniente seguir produciendo aquí, si hay que mover operaciones, o si se puede traer nueva inversión.Toda esa incertidumbre ya pesa sobre la economía de Juárez, que muestra evidentes signos de una desaceleración, señaló la especialista de Agencia Estadística de Mercados, Érika Donjuán Callejo.Explicó que muchas de las inversiones se han detenido mientras ven un panorama más claro. Aclaró que la incertidumbre generada por Trump no es el único factor, pues también existe en la ciudad un grave déficit de mano de obra.Este panorama frenó el empleo. Antes de que Trump fuera candidato, en diciembre del 2015, Juárez cerró con un crecimiento de 8.7 por ciento en el empleo.Conforme fue avanzando en su precandidatura y luego en la candidatura, el empleo fue desacelerando y para diciembre del 2016, cuando ya era presidente electo, la ciudad tenía un desempeño de 3.6 por ciento en la creación y nuevas plazas.En 2017, ya con el magnate como mandatario, Juárez tuvo un desempeño de apenas 2.7 por ciento, aunque por algunos meses fue de sólo 1.5 por ciento.La Secretaría de Economía federal reportó que durante los primeros tres trimestres de 2015 llegaron 841.9 millones de dólares en nuevas inversiones al estado de Chihuahua.Para el siguiente año, ya con el fantasma del candidato Trump y sus pleitos con México, la inversión nueva cayó a 246.6 millones de dólares en los primeros tres cuartos del año, y en el mismo período del 2017 reportó 270.7 millones de dólares.María Teresa Delgado Zárate, presidenta de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (AMAC Index Juárez), indicó que si bien la inversión nueva está frenada, las empresas ya instaladas siguen creciendo, aunque a un ritmo más lento.La economista Erika Donjuán Callejo agregó que el futuro de la economía local pende en gran parte de lo que suceda con las políticas migratorias y económicas de Estados Unidos.El verdadero impacto de Donald Trump todavía está por verse, considera Jesús Peña, investigador de El Colegio de la Frontera Norte.“Antes de este año había sido pura retórica y postura negativa ante los migrantes, pero no había leyes. El impacto Donald Trump todavía estamos por verlo, el primer paso será a ver qué va a pasar con DACA y la construcción del muro. Ese es el verdadero punto de inflexión en la migración… lo que puede abrir una nueva historia”, detalló Peña.Hasta ahora sus medidas no se han traducido en la región en más deportados o repatriados.De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (Inami) en 2017 hubo 167 mil 313 mexicanos deportados, un 24 por ciento menos que en 2016, cuando según la instancia federal fueron deportados 219 mil 905 mexicanos.De enero a noviembre de 2017 únicamente 4 mil 845 mexicanos habían sido deportados de Estados Unidos por Ciudad Juárez. Junto al punto de recepción de Ojinaga, el estado de Chihuahua sumó en ese período 5 mil 339 regresados, con lo que la entidad se ubicó como la menos receptora de repatriados.Esta disminución, sin embargo, está lejos de ser una buena noticia, consideró Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, una alianza de instituciones, medios y activistas para los mexicanos en Estados Unidos.“Hay menos intentos de entrar a Estados Unidos porque el lenguaje de Trump ha permeado de alguna forma y la gente no quiere ir, pero también porque México de alguna forma le está ayudando a través del Inami a hacer la chamba a Estados Unidos, mientras que de EU a México ha bajado la deportación, de México a Centroamérica ha aumentado en más de 110 por ciento”, detalla Rendón.De ahí, agregó la activista, que el Gobierno mexicano debe incluir en las negociaciones con Estados Unidos la aportación que hace para contribuir a la seguridad fronteriza a través de las detenciones de migrantes centroamericanos. (Martín Coronado / Itzel Ramírez / El Diario)