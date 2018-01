'Invaden franeleros puentes por falta de vigilancia'

La proliferación de franeleros y vendedores en los puentes internacionales de la ciudad, se debe a que no hay presencia permanente de las Policías Federal, Estatal y Municipal, señaló el titular del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Gustavo Elizondo Aguilar.“No hay presencia de la Policía Federal ni tampoco de la Municipal y la Estatal, ninguna autoridad esta presente”, dijo.Sin embargo, añadió que en el puente Zaragoza, la presencia del Ejército contribuye a tener control únicamente en este cruce y dentro del área federal.En el resto, destacó que la principal falla es la falta de coordinación entre corporaciones para brindar seguridad a los usuarios de los puentes que han interpuesto quejas ante el Fideicomiso que no puede intervenir debido a que sólo tiene facultades para cobrar el peaje.“En la última reunión que yo tuve con el presidente Armando Cabada, yo le comente que nuestra responsabilidad estaba estrictamente en lo que era el control del peaje, no de la seguridad.“Nosotros no tenemos ni facultades ni autoridad, ni personal tampoco para poder llevar a cabo esa labor, es competencia estrictamente federal en una coordinación con el Estado y el Municipio”, refirió.Sin embargo, destacó que la falta de coordinación y presencia policiaca, provoca que el problema siga creciendo y también los conflictos entre automovilistas y franeleros que les cortan el paso para permitir que otros usuarios se metan a las filas de los que van a cruzar a El Paso.“Hemos recibido quejas, no sumamos ya la estadística pero es muy común que haya quejas de los usuarios y nosotros simplemente somos receptores. Esto se ha venido agravando conforme va pasando el tiempo”, puntualizó.Durante diciembre pasado, usuarios de Facebook colgaron al grupo “Reporte de Puentes” varios videos en los que se aprecia a los limpiavidrios agarrarse a golpes con fronterizos que estaban esperando en la línea.A partir de ahí, las autoridades anunciaron operativos para despejar el área, pero sólo lo hicieron una vez.

