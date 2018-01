La exdiputada local en la pasada legislatura en el Congreso del Estado, Laura Domínguez Esquivel, dijo ayer que luego de casi 30 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se retirará de sus filas y apoyará al independiente Armando Cabada Alvídrez en su proyecto político.Aseguró que el partido no sólo no le dio una oportunidad de participar en su aspiración como candidata a diputada federal en este proceso electoral, sino que le quitaron el cargo partidista que ocupaba como dirigente local del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPri) y la relegaron por privilegiar intereses de grupo.“Todos los ciclos que inician tienen que terminar, soy una mujer que ha militado cerca de 30 años en el PRI con disciplina e institucionalidad y veo que esta dirigencia nueva en el estado no la está brindando, por eso no me queda de otra que retirarme y emprender nuevo camino”, manifestó.Explicó que hasta el momento no ha renunciado a su militancia, pero decidió apoyar a Cabada en su aspiración, con la expectativa de que vengan mejores cosas para Ciudad Juárez y sus habitantes.“Creo que los partidos hemos perdido mucha credibilidad, independientemente del mío, hablo de todos en general, así como nosotros nos dedicamos a la política estamos desgastados, la gente está cansada, harta, decepcionada, creo que es el inicio de un nuevo camino”, agregó.El dirigente local del PRI, Óscar Nieto Burciaga, lamentó la decisión de Domínguez, pero consideró que no se justifica porque durante los últimos seis años ocupó cargos de elección popular, como regidora y diputada local, y no puede condicionar su participación por un cargo.“Como dirigente lamento mucho cada vez que un militante se retira y peor cuando no hay una justificación válida, no para la dirigencia, sino para el grueso de la militancia, porque cómo les explica que se va después de haber ocupado una serie de cargos importantes y porque en una ocasión que otro priista se ve beneficiado se va”, expresó.Laura Domínguez, quien hasta hace unos meses fue coordinadora de los asesores del PRI en la actual legislatura, añadió que por el momento no ocupa ningún cargo en el equipo del aspirante independiente a la reelección.“No hemos platicado sobre eso, no tengo ninguna responsabilidad hasta ahorita, quedamos de vernos, estoy siendo congruente con mi pensar y forma de ser toda la vida”, dijo. (Gabriela Minjáres)