Chihuahua– El reto es convencer a la ciudadanía de que tenemos la mayor experiencia en la función pública, expresó Adriana Terrazas Porras, al registrarse ayer como precandidata del PRI a la alcaldía de Juárez.Ante ello informó que desde el miércoles solicitó licencia para separarse de su encargo como diputada federal y enfrentar así la precampaña electoral, a iniciar este sábado en todo el estado de Chihuahua.Al registro asistieron compañeros del partido en la frontera y fue presentada ante los miembros del organismo electoral priista por la exlegisladora Kenia Durán, quien a su vez se registró para una diputación local por la capital.Tras entregar sus documentos dijo ante medios que los resultados en Juárez “saltan a la vista… no se puede improvisar”.Terrazas, de 51 años y juarense por nacimiento, ha sido regidora en el Ayuntamiento de Juárez, diputada local de 2007 a 2009 y federal de 2009 a 2012, así como senadora en 2015.“Llevo 35 años como orgullosa militante del partido. Tengo un gran reto, pues las cosas no están fáciles, ni para los partidos ni para los independientes, y la ciudadanía debe estar muy consiente qué quiere de sus gobernantes”, acotó.Aseguró que en todos sus cargos públicos ha rendido cuentas, informes en tiempo, “no les he fallado y vamos por la seguridad de los juarenses”, apuntó Terrazas, quien en 2014 fue suspendida como funcionaria de Desarrollo Social por presunto uso de recursos públicos con fines electorales.Ayer destacó que siempre ha aspirado a ser presidenta municipal de Juárez, “ahora tenemos que convencer a la ciudadanía que tenemos la mejor propuesta y la mayor experiencia”.La diputada federal, Adriana Terrazas Porras, será la candidata de unidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, informaron fuentes confidenciales del Comité Directivo Estatal.El acuerdo se logró este jueves poco antes de la medianoche, cuando los sectores del partido se pronunciaron por su postulación.Ello, explicaron, para cumplir también con la paridad de género a la que están obligados por ley los actores políticos en la postulación de candidatos.Al conocer el acuerdo de la dirigencia estatal, el exsecretario del Ayuntamiento de Juárez en la Administración Municipal 2013-2016, Jorge Quintana Silveyra, declinó a su aspiración y anunció que no se registraría este día, como lo había anunciado.Terrazas, de 51 años, actualmente es diputada federal de mayoría relativa por el Distrito 04 con sede en Ciudad Juárez.Juarense por nacimiento, ha sido regidora en el Ayuntamiento de Juárez, diputada local de 2007 a 2009 y federal de 2009 a 2012, así como senadora en 2015.De acuerdo con la información pública en su perfil de la Cámara de Diputados, Adriana es licenciado en Ciencias de la Educación por la UACJ.Fue dirigente local del PRI de 2011 a 2013 y directora general de Desarrollo Social de 2013 a 2015, cuando fue separada de su cargo luego de que trascendieron audios en los que se les escucha organizar un convivio para el PRI en el que ofrecerían apoyos y beneficios gubernamentales.Posteriormente, Terrazas fue designada coordinadora de la campaña electoral de Enrique Serrano Escobar para la gubernatura en 2016, contienda que ganó el panista Javier Corral Jurado. (Jaime Armendáriz, con información de Gabriela Minjáres / El Diario)

