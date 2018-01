Caen dos hermanos acusados de homicidio

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de dos hermanos, sospechosos de haber matado a una persona durante una riña.Ayer, los acusados Ever Eduardo y José Daniel Hernández Solís quedaron a disposición de un Tribunal de Control, quien les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, acción que provocó el llanto y la crisis de la mamá de los detenidos.El homicidio que se le atribuye a los hermanos Hernández Solís sucedió en las primeras horas del 17 de septiembre de 2016 en las calles Privada de Las Cruces y Tito Guízar, de la colonia Villa Colonial.La persona asesinada es Walter Rodríguez Zubía, quien sufrió un shock hipovolémico consecutivo a laceración cardiaca provocado por una herida en el tórax. Así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) a la jueza de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza en una audiencia pública realizada ayer en la séptima sala de los juzgados locales.Por estos mismos hechos la semana pasada los gemelos Brayan y Brandon Herrera Delgado fueron detenidos y se les formularon cargos.Al parecer Ever Eduardo, José Daniel, Brayan y Brandon, así como otros hombres son los que agredieron a palos, piedras y con un bat a la víctima, además de acuchillarla.Ayer ante la acusación los hermanos Hernández Solís decidieron no rendir declaración y solicitaron a la juzgadora la duplicidad del término de ley, es decir, 144 horas. Por lo que la siguiente diligencia quedó programada para el próximo lunes a las 11:00 horas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.