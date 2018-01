Aunque han sido retirados en múltiples ocasiones, “franeleros” y vendedores ambulantes siguen operando en los puentes internacionales, causando molestias e incomodidades a los automovilistas formados en la línea que esperan para cruzar a la ciudad vecina.Regularmente, la Policía Federal de la mano de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (por sus siglas CBP), realiza operativos de “limpieza” para retirarlos pero “un día los quitan y al otro día se vuelven a poner como si nada”.La situación para los automovilistas sigue siendo hostil, pues “aunque les digas que no, se aferran a seguir limpiando los vidrios para que les des unas monedas” o hasta se ponen como “vallas humanas” para dejar pasar a otros autos a la fila, se quejó ayer un usuario del Puente Internacional Américas.Durante diciembre pasado, usuarios de Facebook colgaron al grupo “Reporte de Puentes” varios videos en los que se aprecia a los limpiavidrios agarrarse a golpes con fronterizos que estaban esperando en la línea.A partir de ahí, las autoridades anunciaron operativos para despejar el área, pero sólo lo hicieron una vez, desde entonces, a la fecha.En un recorrido hecho ayer por El Diario en el puente ‘Libre’, se observó que los pedigüeños siguen trabajando las inmediaciones del cruce, sin restricciones. Hasta de dos personas limpiaban con insistencia los vidrios de un auto mientras éste avanzaba por la línea tratando de ignorarlos.El secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Realivázquez, dijo que después de aquella intervención ninguna otra instancia solicitó el apoyo de la corporación para implementar otro operativo.“Eso lo manejó (la Dirección de) Comercio, pero ya no nos solicitaron el apoyo”, expuso el jefe policiaco.Esa es un área federal.El comisario de la Policía Federal, Enrique Salinas, comentó que regularmente trabajan con la CBP para realizar “operativos de limpieza”, pero no se pueden tomar otras medidas más radicales, como arrestarlos, porque no están delinquiendo.“Un día los quitan y al otro día se vuelven a poner como si nada”, añadió.“No es un delito, hasta cierto punto se les podría aplicar una sanción administrativa. Yo sé que es un mal, pero no están delinquiendo”, apuntó el representante de la PF.A mediados de diciembre, autoridades municipales, estatales y federales anunciaron operativos conjuntos para poner fin a la problemática, pero sólo se realizaron una vez.El administrador del Fideicomiso de Puentes Internacionales de Chihuahua, Gustavo Elizondo, señaló que a pesar de que todos los días reciben quejas contra los “franeleros”, no ha habido una acción coordinada entre las autoridades para intervenir, “lo que es lamentable”.“Nosotros no tenemos autoridad para retirarlos. Tiene que ser el Municipio o la Federación”, anotó el funcionario estatal.En redes sociales, las quejas cibernéticas contra los ambulantes en los cruces internacionales han sido constantes.Sin embargo, en las últimas semanas no se han reportado otras incidencias como las ocurridas en diciembre, cuando inclusive usuarios del Libre se hicieron de golpes con los ambulantes.“Ya no se aferran, acabo de cruzar y se acercaron dos y solo les dije una vez que no y ya se fueron, pero si les das dinero hasta hacen bolita en el carro para ver cuánto les van a dar”, expuso una usuaria de las redes sociales.