Se suman agentes estatales a vigilancia de la ciudad

Desde el miércoles llegó a la ciudad el primer grupo de 10 agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que estaban asignados a la vigilancia en las zonas serranas del estado. Se esperan al menos unos 48 en total para los próximos días, informaron autoridades.Este es el primer contingente de elementos que se asignan a esta ciudad en lo que va del año, pero no llega a los 100 que ha estado solicitando la Mesa de Seguridad y de Justicia para contener la violencia.De acuerdo con el vocero de la CES, Julio Castañeda, en septiembre volvió a la frontera una cantidad indeterminada de elementos de esa corporación, pero todos volvieron a reasignarse a la Sierra.Hace apenas unos días, cerca de 260 policías federales llegaron a reforzar la seguridad en aquella zona, por lo que la redistribución —indeterminada— a otros municipios de los estatales sería paulatino.El coordinador regional de la zona norte de la CES, Amyklar Chávez, dijo que el número de elementos que se necesitan para contener la inseguridad aquí es de un mínimo de 200.Informó que este grupo que llegará se sumará a los operativos aleatorios que están realizando corporaciones de los tres niveles de gobierno para tratar de inhibir homicidios en las colonias.Agregó que llegaron con 10 unidades y equipo táctico.Ayer, en conferencia de prensa, autoridades estatales y la Mesa de Seguridad y de Justicia informaron que aquí en la ciudad llevan 12 días de operativos conjuntos.En estas acciones está participando personal de la Policía Federal, la CES, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Fiscalía General del Estado (FGE).En la reunión, el fiscal en la zona norte Jorge Nava López, dijo que “no es el grueso del personal que necesitamos para contener de manera inmediata la incidencia delictiva que tenemos”.Sin embargo, adelantó que con esto “ya se va a ver clara una tendencia a la baja (en homicidios) en estos días”.En septiembre pasado, según archivos periodísticos, alrededor de 80 agentes de la CES que fueron asignados en febrero del año pasado a la Sierra, volvieron a patrullar las calles de esta ciudad después de una serie de ataques a policías ministeriales que se presentaron en ese mes.Posteriormente volvieron a ser enviados otros 20 o 30, de los que regresarán alrededor de 50, precisó Chávez.Indicó que los elementos siguen siendo insuficientes, por lo que a nivel estatal hay una convocatoria abierta para la contratación de más policías estatales, con la que se busca contratar a unos 600 de los que 200 serían para esta frontera. La fecha para ello aún es indefinida.La coordinadora de la Mesa, Astrid González, hizo hincapié en que siguen faltando policías y equipo.“Juárez necesita mucho más personal, necesita contar con personal exclusivo para hacer estos operativos que nos han dado resultados”, insistió.“Ya no hay 15 muertos, ya no hay 9, hubo una baja considerable pero para poder seguir sosteniendo estos operativos con estos resultados, necesitamos más personal”, anotó al señalar que no regresaron a la ciudad todos los oficiales que estaban en la Sierra.“No es necedad, es legítimo, es una gestión que estamos haciendo”, continuó.

