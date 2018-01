Ante el riesgo sanitario que representan las aguas negras en Zaragocita, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) revisó la situación que viven 24 familias afectadas y verifica la aplicación de cloro al agua potable que distribuye la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), informó el titular de esa dependencia, Darío Cárdenas Monárrez.Sin embargo, no se contemplan sanciones para la descentralizada, enfatizó el funcionario.Los colapsos al drenaje se registraron el pasado 11 y 12 de enero vertiendo aguas negras a las calles hasta convertirlas en ríos que desembocan en el polígono que se encuentra en el bulevar Independencia y carretera Juárez-Porvenir.Lourdes Villanueva Villanueva, una de las vecinas más afectadas, dijo que han comenzado a preocuparles los aspectos de salud, pues, señaló, el olor es permanente y temen que a partir de esa experiencia puedan contraer alguna enfermedad vinculada a la exposición a los desechos.“Yo estoy al pendiente de todo esto porque está afectando a mucha gente”, comentó. “Estamos incomunicados. No tenemos a dónde ir. Hemos faltado al trabajo mucho. Pasa que no hay ni para dónde salir. Realmente está afectando mucho y en diferentes formas”, manifestó.En total, son 24 familias las afectadas, indicó ayer el titular de la Coespris.Explicó que para atender la situación que se generó, se mantiene una coordinación con diferentes dependencias entre ellas Protección Civil Estatal, la JMAS y el Departamento de Epidemiología de Jurisdicción Sanitaria II.“Nosotros lo que estamos trabajando es, asegurándonos de que el agua esté llegando a las familias y esté debidamente clorada”, manifestó.Explicó que los resultados de cloro en el área es de .9, por lo que se encuentra del rango, que debe oscilar entre .2 a 1.5.El agua que llega a más de 24 familias de la zona, está llegando debidamente clorada, aseguró Cárdenas Monárrez.“La situación está controlada dentro de lo que cabe”, añadió. (Juan de Dios Olivas)

