La administración municipal ha dado de baja a 723 empleados desde octubre de 2016 hasta el pasado lunes 15 de enero, y ha contratado a 420.Esto significa 303 plazas que ya no se ocuparon, dio a conocer el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.Dijo que a pesar de esos recortes no se logró economizar en nómina, debido al convenio que hizo la administración municipal anterior con el Sindicato, en el que se aumentó 6 por ciento el sueldo de los agremiados, más el incremento del 4 por ciento del salario mínimo del año pasado.El funcionario aseguró que en las últimas semanas se dio de baja a 10 o 12 empleados, y descartó que se lleve un programa de recorte de personal.“Son por temas de faltas, por sanciones administrativas, por todo tipo. Hay gente que la han agarrado tomando, ese tipo de cosas, cualquier tipo de situación que amerite la separación de forma legal del puesto”, explicó.Dijo que dentro de las 723 bajas también se incluyen agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Dirección General de Tránsito.El oficial mayor declaró que algunas de las 303 plazas que se eliminaron son de primer y segundo nivel, como coordinaciones administrativas.Ortega agregó que también se disminuyeron salarios en algunos puestos.Sin embargo no hubo ahorro económico, debido a que afectó el incremento de la paga del 2016 al 2017 de 6 por ciento a los sindicalizados y el aumento del 4 por ciento al salario mínimo el año pasado.“Esos incrementos nos opacan todos los ahorros que hubiéramos tenido”, mencionó.Expuso que si las condiciones salariales se hubieran mantenido, el ahorro que se generaría anualmente sería de unos 12 millones de pesos.“Si no se hubiera dado de baja a esa gente nos hubiera incrementado 12 millones más al año”, comentó Ortega Aguilar.

