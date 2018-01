La calidad del aire en Ciudad Juárez es regular, y el contaminante que prevalece son las partículas menores de diez micras, originadas principalmente de las calles sin pavimentar, dio a conocer ayer la directora municipal de Ecología, Flor Karina Cuevas Vásquez.Esto ayer, en el marco de la 71 reunión ordinaria del Comité Consultivo Conjunto para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Cuenca Atmosférica de Ciudad Juárez/El Paso, Texas/Condado de Dona Ana, Nuevo México (CCC) que se llevó a cabo en esta ciudad.En toda la cuenca fronteriza las principales fuentes de contaminación son los vehículos, las quemas al aire libre, las calles no pavimentadas, así como los cruces fronterizos, aseguró el director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para el programa México en El Paso, Carlos Rincón Valdés.Explicó que el Comité Consultivo para mejorar la calidad del aire en la zona se reunió por primera vez el 14 de noviembre de 1996.Expuso que cada país tiene su marco de gestión ambiental, y en el caso de esta zona fronteriza del lado estadounidense, desde 1998 no se ha registrado alguna violación al estándar americano.Mientras que del lado mexicano, anteriormente se presentaban hasta 60 excedencias de la Norma en un año, y ya ha habido años en que ha disminuido a 10.“Hemos avanzado bastante, precisamente porque se trabaja en forma conjunta los tres estados, los tres niveles de Gobierno y la sociedad, es muy plausible que lograremos que no estén sucediendo las excedencias”, mencionó.La directora municipal de Ecología aseguró que Ciudad Juárez es el único Municipio en el país que cuenta con estaciones de monitoreo ambiental.“Somos el único a nivel nacional que contamos con esa capacidad propia como Municipio de medir la calidad del aire, que nos permite precisamente participar de una manera más activa en este tipo de grupos”, expuso Flor Karina Cuevas.En la reunión del Comité Consultivo estuvieron presentes autoridades ambientales de las tres localidades para escuchar el análisis de la calidad del aire en la región que refleja el comportamiento del monóxido de carbono, ozono, material particulado y ácido sulfhídrico.En estas reuniones se generan las políticas públicas, acciones y los proyectos que lleven a la mejora de la calidad del aire, se informó.La directora general de Gestión de la Calidad del Aire, de la Semarnat, Ana Patricia Martínez Bolívar, destacó la importancia de intercambiar información en ambos lados de la frontera y ver las mejoras en materia ambiental.El director regional de la EPA, Arturo Blanco, explicó que estas reuniones permiten a los participantes reportar las acciones en mejora del medio ambiente para así detectar cualquier foco rojo que pudiera presentarse.

