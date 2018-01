Los tres hundimientos en el colector Libramiento, registran ya daños millonarios en calles de pavimento y terracería, líneas de gas natural y cableado de electricidad que van creciendo cada día por el río de aguas negras que hasta ayer no deja de correr en la colonia Zaragocita.De acuerdo con el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo, las reparaciones costarán 11 millones, sin embargo, el agua negra residual ayer seguía fluyendo y generando más daños.En un recorrido realizado por El Diario, se pudo apreciar ya más de un kilómetro de pavimento del bulevar Independencia afectado por la corriente de aguas negras que deteriora el asfalto y muestra ya hoyancos o baches.Adicionalmente las calles de terracería como la E. Marines, quedó inhabilitada para la circulación de los vecinos del lugar, ya que fue comida por el río de aguas residuales que se formó.Sobre el bulevar Independencia, en el cruce con la calle Francisco Márquez, donde se registró uno de los socavones que arrastró consigo un registro de gas natural y afectó una línea de tubería de ese combustible, de alrededor de 200 metros que ayer era atendida por personal de la compañía gasera, de acuerdo con un recorrido realizado por el sector.En ese mismo punto también fue derribado un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que quedo en el fondo del hoyanco.Sobre los daños, el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) señaló el miércoles que no se tenía un estimado de cuánto se requerirá para las reparaciones, aunque Galindo Noriega señaló que se gastarán 11 millones de pesos.“Tenemos tres lugares con problemas que se están atendiendo. En dos semanas estará ya resuelto el problema del colector, se trabaja a toda velocidad, va a ser un gasto de 11 millones de pesos”, dijo el subsecretario de Gobierno.Indicó que el origen del problema en los colectores de Ciudad Juárez es la falta de infraestructura pluvial que hoy será abordada en una reunión con funcionarios de Obras Públicas del Estado y el coordinador de Gabinete, Gustavo Madero.“Hay un problema evidente por falta de colectores pluviales en los colectores de aguas negras. Traemos tres problemas específicos, estamos tratando de atenderlos pero no resuelve el problema de fondo. Se evaluará con Madero todo el programa de manejo de aguas pluviales para Juárez, la propuesta es de 690 millones de pesos”, añadió.

