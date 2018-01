Hace Mesa de Seguridad su propia encuesta

La Mesa de Seguridad y de Justicia realiza su propia encuesta de percepción ciudadana sobre la seguridad en esta frontera, aunque los resultados se tendrán en los próximos tres meses.De entrada, la organización cree que “obviamente la percepción es de inseguridad”, porque hay delitos que van al alza.“Estamos haciendo un análisis de percepción para poder hablar cómo son las cosas, porque nosotros finalmente representamos a un sector y todo lo que opinemos debe ser en base a un análisis”, dijo la coordinadora del organismo, Astrid González.Subrayó que los robos a casa habitación no se están denunciando y hay una cifra negra en ese rubro muy alta.“Esas gentes están lastimadas, asustadas y no están tranquilas. Y finalmente todo eso se trasmina al vecino, al amigo, entonces tenemos una percepción de inseguridad”, agregó.Sin embargo, también indicó que los homicidios que se cometen al estilo del crimen organizado generan una percepción de violencia falsa, al señalar que “son guerras entre ellos mismos, pero no contra la ciudadanía”.Recientemente la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicó un estudio en el que se establece que ocho de cada 10 juarenses se sienten inseguros.La Mesa señaló que si bien algunos indicadores delictivos reflejan tendencias al alza, las autoridades están trabajando para contener la violencia y han dado resultados.“Por eso es este estudio, queremos saber cómo se siente la ciudadanía, pero con datos duros”, afirmó.La estadística criminal dada a conocer ayer por la organización indica que en diciembre de 2017 se registraron 89 homicidios, ocho más en relación con noviembre.De ellos, 72 se cometieron con arma de fuego, tres con arma blanca, cinco por traumatismo y nueve por asfixia. Además, nueve se esclarecieron y hay 13 detenidos.Sólo dos delitos que contabiliza el organismo ciudadano se mantuvieron en cero: el secuestro y el cobro de piso.El resto, el robo de autos con y sin violencia, el robo a comercio y a casa habitación, también con y sin violencia, reflejaron incidencias que se mantuvieron o fueron al alza.De los denominados ‘carjackings’ se cometieron 28 y se hurtaron otros 236 vehículos sin violencia. La cifra sobrepasa la de noviembre de 2017, con 195.En el renglón de robo a comercio se presentaron 69, de los que sólo cuatro se denunciaron ante las autoridades. La cifra del mes anterior fue de 54.En casa habitación en diciembre se registraron 74 sin violencia y otros cuatro con violencia, una estadística que se mantuvo en relación a la de noviembre.“No queremos hablar sobre las rodillas sobre una percepción de inseguridad”, dijo Isabel Sánchez, integrante de la agrupación, quien subrayó que, sin embargo, “hemos visto que con las denuncias se resuelven los incidentes”. (Javier Olmos)

