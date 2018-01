'Estado, incapaz de regular transporte de personal'

La presencia de unos mil camiones de personal irregulares evidencia que la Dirección de Transporte estatal en Ciudad Juárez ha sido incapaz de hacer cumplir la ley, señalaron representantes de organizaciones civiles.La oficina de Transporte Público del Estado en la Zona Norte estima que en Ciudad Juárez hay unos mil camiones que no tienen seguro, concesión o placas.José Márquez Puentes, integrante de Ciudadanos Vigilantes, consideró que “la no aplicación de lo que marca la ley ha sido tradición en Juárez”.Desde el punto de vista del exregidor del Cabildo local, para resolver este problema las autoridades estatales deben supervisar, revisar y sancionar a los transportistas que incurran en violaciones a la ley.“Hay que cumplir la ley y eso no requiere opiniones ni sugerencias”, dijo. “Los que están en el Gobierno entraron para cumplir y hacer cumplir la ley. El camión que no esté registrado tiene que ser sacado de circulación. El que no cumpla, va para afuera”.Para Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), los transportistas no reconocen a la autoridad y ésta no tiene la capacidad de imponer orden.“Lo que se ve en el transporte de personal y público aquí en Juárez es que es bastante ineficiente, anárquico y la autoridad estatal no ha tenido la capacidad de poner orden”, dijo.El director de Cimap consideró que esta situación pone en evidencia que los recursos públicos destinados a las operaciones de la oficina de Transporte Público no son suficientes.“Tal vez el personal no sea el idóneo, pero, hasta ahorita, el transporte de personal y el transporte público parece que se mueve al margen de la ley porque la autoridad no ha podido con él”, mencionó.Eduardo, empleado en una maquiladora situada en el Parque Industrial Río Bravo y usuario del camión especial, consideró que los transportistas deben mejorar las condiciones en las que ofrecen el servicio.“Hay choferes que hacen su trabajo de muy mala gana; dan vueltas a velocidad alta, hacen ‘semialtos’, no responden el saludo. Todo eso lo deben ver las empresas de camiones y también las maquiladoras, tienen que saber todo eso para que no contraten ese tipo de transporte”, señaló.