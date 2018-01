'Truenan' por rezago en juzgado familiar

Cargando

El Juzgado Primero de lo Familiar del sistema tradicional está saturado de trabajo y con rezago debido a que en esa instancia se concentraron todos los expedientes de los cuatro juzgados que cerraron para convertirse en Juzgados por Audiencia.Actualmente, ese órgano jurisdiccional lleva unos cinco mil expedientes y cuenta sólo con nueve funcionarios judiciales, se informó.Abogados que se manifestaron ayer en el juzgado, indicaron que el rezago está afectando a decenas de familias juarenses en asuntos de pensiones alimenticias, guarda y custodia y trámites consulares, por lo que exigieron una solución al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua.José Armando Alonso González, coordinador de la Mesa de Trabajo de Abogados Litigantes, indicó que antes de que los cuatro juzgados familiares evolucionaran a Juzgados Familiares Por Audiencia, el Primero de lo Familiar, tenía a su cargo 800 expedientes.Luego los que cambiaron a la oralidad le pasaron unos mil 500 y después les fueron llegando más casos, por lo que hasta ayer acumulaba unos 5 mil procesos, afirmó Alonso González.“Diariamente al Juzgado le están llegando de 80 a 100 promociones de las cuales por el mismo cúmulo de trabajo al día sacan entre 40 y 50 acuerdos y eso está generando un rezago en todos los asuntos de tal manera que si esto sigue así no será posible dar abasto”, dijo el abogado.“Estamos pidiendo al TSJ que mande personal suficiente a este juzgado para que de forma inmediata empiecen a sacar el rezago”, declaró.Más litigantes inconformes dijeron que esta situación afecta a los ciudadanos porque no reciben la justicia como lo marca la ley, de forma pronta, expedita e imparcial.A ellos, agregaron, les afectan ellos debido a que los asuntos se quedan estancados y no reciben los honorarios.“Estamos hablando de pensiones alimenticias, guardas y custodias, de trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores como pasaportes y visas y ejecuciones de las sentencias donde algún padre reclama la convivencia de los hijos. Todos asuntos muy importantes para los usuarios”, expuso otro.Ayer unos 50 abogados se manifestaron en el exterior del Juzgado Primero de lo Familiar tradicional ubicado en la planta baja del edificio de eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos.El magistrado de la Sala Civil Regional de Ciudad Juárez, Miguel Ángel Molina Miranda, acudió a dialogar con los manifestantes y se comprometió que para el próximo lunes se asignaría más personal a ese Juzgado.En entrevista, Molina dijo que el problema radica en que los recursos que el TJS tenía para atender el sistema tradicional se están utilizando para la oralidad.En Ciudad Juárez, cuatro juzgados tradicionales se transformaron en juzgados por Audiencia en octubre pasado, y se hizo un cálculo equivocado al únicamente haber dejado un juzgado para la materia familiar, dijo.“El problema es que realmente es mucho el trabajo que había en el anterior sistema y se dejó sólo un juzgado, en un principio se consideró que iba a satisfacer las necesidades de los usuarios, pero no fue así”, justificó.“Hoy (ayer) el Consejo de la Judicatura está en sesión, para determinar el número de secretarios proyectistas y escribientes que se requieren y el compromiso es que para el 22 de este mes ya van a estar en este juzgado trabajando”, afirmó.Los litigantes indicaron que mínimo se requiere de tres proyectistas más, tres escribientes, un archivista y un encargado de amparo. (Blanca Carmona / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.