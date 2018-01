Suman 3 desaparecidas este mes

Ya son tres las mujeres que se encuentran reportadas como desaparecidas, por lo que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) activó el Protocolo Alba.Silvia Nájera, vocera del FEM, dijo que el primer reporte corresponde a la estadunidense Thelma Eunice Hernández, de 18 años, quien es originaria de Denver, Colorado, y salió desde el pasado 6 de enero de su domicilio ubicado en la colonia Niños Héroes.El segundo reporte corresponde a Valeria Palacios Rioz, de 16 años. De acuerdo con información que aportó su familia, el pasado 14 de enero se salió de su casa, ubicada en la colonia Felipe Ángeles, sin decir a dónde iba.La familia al no saber nada de ella acudió a esta autoridad para reportar su desaparición.Esta es la quinta ocasión que Valeria abandona su hogar en forma voluntaria. La última vez salió para ingresar a un centro de rehabilitación por problemas de adicción, por lo que se teme por su integridad física, de ocurrir una posible recaída.La última vez que vieron a Valeria vestía una pantalonera rosa, una blusa azul con estampado, una sudadera negra y botines negros. Como seña particular se informó que trae pupilentes de color azul y que tiene un arete en el labio superior del lado izquierdo.En el tercer caso fue reportada ausente Aylín Monserrat Aguilera de León, de 14 años, quien el pasado 15 de enero salió de su domicilio, ubicado en la colonia Portal del Roble, para dirigirse a la escuela donde estudia y a la que no llegó.La estudiante de secundaria no ha sido vista por sus familiares y amigos después que de concluyó el horario de clases, sin embargo, al investigar en la escuela los padres descubrieron que la menor no acudió al plantel.Al momento de su desaparición Aylín vestía una blusa color naranja con franjas azules, pantalonera azul con rayas naranjas a los lados (uniforme escolar) tenis de color negro y traía una mochila negra con lentejuela blanca.Como seña particular, tiene una cicatriz en pómulo derecho.Si las ha visto, favor de comunicarse al teléfono 629-3300 extensiones 58131 y 58132, o bien, marcar al número de emergencia 911, pidió la portavoz de la FEM a la comunidad fronteriza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.