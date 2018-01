El Gobierno del Estado asignó a la empresa Compu Enlaces S. A. de C. V. una concesión para operar al menos 70 kioskos con cajeros automáticos para expedir actas de nacimiento en el estado y más adelante, también recibir el pago de impuestos como el de la Revalidación Vehicular, informó el recaudador de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez.Indicó que en Juárez operarían 20 de los equipos a partir del 15 de febrero con la expedición de documentos del Registro Civil.El costo de las actas seguirá siendo de 100 pesos y no habrá cobro adicional para el usuario, ya que el Estado absorberá la comisión, dijo el funcionario.Explicó que en esta etapa iniciarán con documentos del Registro Civil y posteriormente se contempla que el kiosko incluya el cobro de impuestos, principalmente la Revalidación Vehicular.Actualmente, las actas se pueden adquirir en oficinas del Registro Civil, de Recaudación de Rentas, y en Internet en páginas oficiales del Estado y la Federación, y el próximo mes, en kioskos que se instalarán en centros comerciales y oficinas de Gobierno.En diciembre pasado Gobierno del Estado lanzó una licitación para comprar el servicio y mantenimiento de cajeros automáticos expendedores de actas de nacimiento, que serán colocados en los municipios con más demanda del documento, dijo el fin de semana Patricia Terrazas Baca, subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.La empresa designada que obtuvo la concesión por espacio de 2 años, es Compu Enlaces S. A. de C. V.El objetivo es que se dé un mejor servicio con el equipo nuevo y los interesados puedan obtener su acta a cualquier hora y día de la semana, dijo la funcionaria.La operación de los aparatos iniciará conforme se vayan adaptando e instalando en los municipios, pero a más tardar a finales de febrero la gente podrá hacer uso de ellos, añadió.El contrato implica el servicio del equipo y mantenimiento de los cajeros así como la administración del Estado se hace responsable de las formas valoradas –papel de seguridad–, folio y formato. (Juan de Dios Olivas / El Diario)

