Investigan omisión de pago a maestros

Tras la omisión de pago que afectó a un grupo de 19 maestros de la Escuela Secundaria Federal 19, autoridades educativas dieron a conocer ayer que el hecho podría derivar en alguna sanción administrativa para quien resulte responsable.El pasado lunes maestros y personal administrativo de la Secundaria, ubicada en el fraccionamiento Urbi Villa del Campo, pararon labores para manifestarse por la falta de pago de sus salarios.Sin previo aviso dejaron sin clases a mil 730 alumnos de ambos turnos en protesta porque aseguraron que desde el mes de agosto no reciben sus percepciones en tiempo y forma.Esa misma tarde llegaron a un acuerdo con las autoridades educativas, de que se les pagaría todo dentro de una quincena.Se informó que no se había realizado un trámite correspondiente ante la Dirección General de Secundarias, que les paga a través del Fondo Nacional de Educación (Fone).“Efectivamente hubo un retraso administrativo, la mayoría de los casos caen en una irregularidad en donde el proceso de contratación ni siquiera se había iniciado”, dijo Judith Soto Moreno, subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte.Explicó que este proceso involucra que primero se agoten los maestros de la lista de prelación, para después proponer a las personas con el perfil idóneo, por escrito, en un oficio que lleva varias firmas.Aunque ya se inició, en todo caso, el proceso para reconocerlos y pagarles, dijo que aún faltaba analizar si existiera algún otro candado administrativo que impidiera el pago, aunque de momento no sabía cuál era la situación específica de cada uno de los afectados.“Es una irresponsabilidad administrativa, si cayera en eso de que no se puede hacer ese pago administrativo por la omisión, puede ser desde una llamada de atención hasta otro tipo de sanción administrativa, en caso de que sea algo reiterativo”, dijo.Lo ideal, indicó, será que se les pague cuanto antes lo que se les adeuda, incluso con retroactivo.Según lo comentaron los mismos maestros, a cada uno se les deben montos que van desde 10 mil hasta 30 mil pesos, y en algunos casos incluyen el aguinaldo. (Karen Cano)

