Ubican 19 puntos de riesgo en el Centro

En el primer cuadro de la ciudad, donde se construye el Corredor Seguro de la Mujer se identificaron 19 puntos de riesgo álgido, y en al menos 14 de ellos se instalarán botones de pánico, dio a conocer la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Verónica Corchado Espinoza.Esos lugares son calles, callejones y tramos de avenida. Uno de esos sitios dijo, es por ejemplo el callejón Carreño, aledaño a la avenida Juárez.“Se convierte en un punto muy tremendo de riesgo, no sólo para las mujeres, para todo mundo que pasa por ahí, tiene baches…”, mencionó Corchado.Agregó que uno de los factores para que existan esos puntos álgidos es que el 40 por ciento del área del Centro está desolada.“Muchos porque son vivienda sola, porque son negocios que no están funcionando y que también nosotros nos preguntamos si eso no se convierte en un foco de infección para todos los que viven ahí”, declaró.Agregó que los botones se instalarán en la primera semana de marzo, y es la etapa final de este proyecto en el que se invertirán 25 millones de pesos.El Corredor Seguro de la Mujer comprende un recorrido de dos kilómetros en el perímetro de la calle Lerdo a la Mariscal y de la avenida Vicente Guerrero al Malecón.La funcionaria explicó que los botones de pánico estarán equipados con cámaras de un ángulo de 360 grados para tomar fotografías a la mujer que lo active.“Esa fotografía se va al CERI y podemos tener la foto para ponerla en el expediente para poder ver qué fue lo que le pasó a esta mujer, tenemos una foto de esta mujer y deberíamos tener el seguimiento, si esa mujer se movió de lugar, a dónde se fue”, explicó Corchado.Aseguró que una vez que se ponga en marcha el corredor posteriormente se evaluará para determinar si está funcionando, y si es así en un año o dos se podrá ampliar el circuito.“Como círculos concéntricos; primero es que abarque éste, se fortalezca, hagamos que los pocos vecinos que hay se apropien del equipamiento urbano, participen en las asambleas comunitarias, participen los comerciantes en la certificación de sus negocios”, expuso.Las obras del Corredor Seguro de la Mujer y de la Ciclorruta arrancaron el 10 de noviembre del año pasado.El corredor se construirá sobre la avenida 16 de Septiembre, Francisco Villa y Vicente Guerrero, y todas las obras abarcarán el perímetro entre Gardenias, Ignacio Mariscal, Joaquín Terrazas, Lerdo y Francisco Villa.Contará con senda peatonal, forestación y cinco módulos de servicio sanitario, nueve casetas de Policía, cinco mamparas de información para las mujeres y botones de pánico, se informó.Además en el área peatonal de la 16 de Septiembre y Juárez se instalará un templete permanente para eventos culturales.Se contará con un Centro de Atención a la Mujer, en Francisco Villa y Vicente Guerrero, donde se ofrecerán talleres, asistencia jurídica y habrá sala de lactancia. (Araly Castañón / El Diario)

