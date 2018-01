La violencia en la ciudad aumenta cada vez más el temor de los juarenses a ser víctimas de un delito.Ocho de cada 10 se sienten inseguros, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).En la medición correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2017, ese 75.5 por ciento que se sintieron inseguros, son más que el 61.1 por ciento del trimestre de julio a septiembre.La encuesta detalla que 79.9 por ciento dicen sentirse inseguros en un cajero automático, un 61.1 por ciento en el transporte público y 60.5 por ciento en un banco.La ENSU revela también que un 46.3 por ciento fue testigo de robos o asaltos, un 44.5 por ciento de actos de vandalismo, un 36.7 por ciento de disparos de arma de fuego alrededor de sus viviendas y un 28.6 por ciento de venta o consumo de drogas. En todos los rubros, el porcentaje es mayor al registrado apenas un trimestre antes.El aumento de la violencia obligó también a más juarenses a cambiar sus hábitos, indica la encuesta.El 64.1 por ciento dejaron de usar objetos de valor, el 63.7 por ciento ya no permitieron a los menores salir de sus viviendas, un 62.1 por ciento dejaron de caminar cerca de su casa y un 38.2 por ciento dejaron de visitar a parientes o amigos.En cuanto al desempeño de las corporaciones, la encuesta indica que 73.2 por ciento consideraron efectivo al Ejército, un 55.9 a la Policía Federal, el 48.4 por ciento a la Estatal y 46.9 por ciento a la Municipal.Además un 68.5 por ciento dijo confiar en el Ejército, 50.6 en la Federal, 49.3 en la Estatal y 43 por ciento en la Municipal.Al aumentar más de 14 puntos porcentuales, Ciudad Juárez pasó a la escala 3 de percepción de inseguridad en los rangos establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), responsable de la realización de la encuesta.En el mapa de las ciudades del país evaluadas, se marcan cuatro rangos de inseguridad: el primero del 27.4 al 55.9 por ciento, el segundo del 56 al 70.5 por ciento, el tercero del 70.6 al 85.3 por ciento y el cuarto del 85.4 al 98.4 por ciento.Un 37 por ciento de los encuestados en Juárez durante el último trimestre de 2017 consideró al gobierno de la ciudad efectivo para resolver la problemática del núcleo urbano. En la medición anterior, correspondiente al tercer trimestre, eran 39.5 por ciento.Mientras que en el caso de Chihuahua apenas el 28.4 por ciento de la población consideró que el gobierno de la ciudad era efectivo para resolver los problemas a los que se enfrenta la capital del estado. Para el tercer trimestre la confianza en la capacidad del gobierno fue de 30.7La percepción de inseguridad en Chihuahua supera el promedio nacional, que es de 75.9 por ciento. Juárez se ubica apenas cuatro décimas por debajo.De septiembre a diciembre de 2017 pasó de 69.8 a 79.7 por ciento, casi diez puntos de crecimiento en Juárez los que se sentían inseguros en el cajero automático en la vía pública.Para Chihuahua el crecimiento fue de 12.3 puntos porcentuales para un total de 86.2 por ciento de ciudadanos que se sienten inseguros en un cajero automático.En el bloque de expectativas sobre delincuencia se aprecia que cuatro de cada diez juarenses (41.1 por ciento) creen que la inseguridad seguirá igual de mal este 2018. En el caso de la capital del Estado el porcentaje es de 37.6.De acuerdo con la encuesta, el 30 por ciento de los entrevistados en Juárez cree que la delincuencia aumentará en este año, el mismo porcentaje que en Chihuahua.Uno de los rubros que mostró mayor incremento fue el de la población que identificó disparos frecuentes con armas en los alrededores de su vivienda, con 36.7 por ciento en Ciudad Juárez y 37.6 en Chihuahua, de acuerdo a la encuesta del último trimestre.En el tercer trimestre de 2017 la cifra era de 18.6 para la ciudad fronteriza y 24.8 para la capital de estado.La ENSU se realiza de forma trimestral en 55 ciudades de la República Mexicana, a través de entrevistas a la población mayor de 18 años.Activistas consideraron que los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para disminuir las crecientes estadísticas sobre homicidios.Tan sólo en Ciudad Juárez, la ola de violencia ya rebasó los mil asesinatos en lo que va de la presente administración estatal, que arrancó en octubre de 2016, documentó ayer El Diario.Astrid González Dávila, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez, dijo que el Gobierno del Estado debe reponer al personal policial que se llevó a otros puntos del estado y, además, incrementar su plantilla para los operativos de contención.“Necesitamos más personal. Cuando se abocan a unos operativos utilizan gran parte del personal, pero se dejan algunos huecos que permiten la delincuencia del fuero común, que también afecta muchísimo a la comunidad”, consideró la coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia.Para José Márquez Puentes, activista de la organización Ciudadanos Vigilantes, aun cuando la inseguridad ha crecido en todos los estados del país, ello no es excusa para que en Chihuahua los niveles de seguridad no sean los que demanda la población.“Sabemos que no es fácil, que a veces es fácil opinar y difícil llevarlo a cabo, pero la autoridad está para eso. Para eso se les eligió, para que brinden la seguridad que el pueblo requiere, que es el principal sustento de un gobierno desde los tiempos antiguos”, opinó.Miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) programarán la próxima semana una reunión con el fiscal César Augusto Peniche para solicitar avances en el tema de seguridad.Juan Carlos Sapién de Anda, coordinador del CCE en Juárez, dijo que el mandatario Javier Corral les ofreció un encuentro con el fiscal, con fecha aún por definir.El representante de la cúpula empresarial de Ciudad Juárez refirió que la intención es informarse sobre los avances y estrategias que se están siguiendo.Martin Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, señaló que los empresarios buscarán que se les actualice de forma más periódica sobre las estadísticas de seguridad.Sin embargo, indicó que el contexto va más allá de números y es necesario que se tomen acciones para evitar que el ambiente se complique y contagie a la economía local. (Itzel Ramírez/ El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.