No vengo a definir candidaturas: nuevo delegado del PRI

El nuevo delegado nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, Sofío Ramírez Hernández, aseguró que él no viene a definir candidaturas, sino a coadyuvar al esfuerzo, desarrollo y organización de la campaña a través de las estructuras del partido bajo un principio de neutralidad.Explicó que su prioridad será escuchar a todos los priistas, hacer agenda, recorrer los municipios, sumar y conciliar a todos para salir fortalecidos a la campaña.“En esta nueva tarea, en esta nueva responsabilidad, no venimos a definir candidaturas, lo digo con toda responsabilidad, no es mi tarea estar definiendo candidaturas o palomeando aspiraciones, el partido tiene sus propios procedimientos, solamente soy uno más que viene a ayudar al Comité Directivo Estatal”, dijo a liderazgos locales priistas.Por lo pronto, en el evento realizado ayer en la sede local del partido estuvo acompañado de la senadora Lilia Merodio Reza, de quien dijo se va a incorporar de manera plena en la organización y trabajo del partido y de las campañas.“Tengan la seguridad que Lilia ha expresado su compromiso firme de estar participando de manera activa y decidida en la organización en el desarrollo de las campañas”, destacó.En conferencia de prensa, Merodio confirmó que se sumará en unidad y “sin simulación” en las labores del partido, porque la premisa es que gane José Antonio Meade Kuribreña la Presidencia de la República, recuperar la presidencia municipal de Ciudad Juárez y la mayoría en el Congreso del Estado.“Aspiraré, primero, a sumarme en la unidad, sin simulación, que necesita mi partido en el estado de Chihuahua, contribuiré también con mi experiencia, pero también con mi esfuerzo para ganar la Presidencia de la República, aspiro a que mi partido me habrá de dar responsabilidades y aspiro a ganar”, dijo.Mencionó que será el partido el que decida dónde y cómo apoyará o si la postularán por una candidatura en los comicios de este año, pero no se pronunció por ningún cargo en particular.También, dijo que más que las diferencias buscará las coincidencias con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán Flores, a quien ha cuestionado desde la campaña interna por la dirigencia estatal, pero ahora prefiere privilegiar la unidad del partido y contribuir con ella.Cuestionado sobre su postulación como candidato a diputado local plurinominal para el Congreso del Estado en la primera posición de la lista cuando en la contienda interna aseguró que no buscaría ningún cargo público, Bazán dijo que fue una decisión unánime de la Comisión Política Permanente en la que están representados todos los sectores y organizaciones del partido.El delegado Ramírez dijo que el Comité Ejecutivo Nacional, que representa en Chihuahua, lo respalda plenamente y apoya las decisiones que los órganos de gobierno del partido hayan tomado y tomen en los próximos días para definir el resto de las candidaturas en el estado. (Gabriela Minjáres)

