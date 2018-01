Uno de los seis hombres señalados como “objetivos prioritarios” por las corporaciones policiacas en Juárez, supuestamente fue detenido el sábado anterior en posesión de drogas y 25 mil pesos en efectivo, pero fue liberado tras identificarse con un nombre falso, trascendió.Ayer el secretario de SPM, Ricardo Realivázquez Domínguez afirmó que no se trata de la misma persona incluida en la lista de líderes de células de sicarios, los cuales son buscados por el total de corporaciones policiacas.Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelaron que el arresto fue realizado por policías municipales, los que consignaron ante el Ministerio Público a dos hombres en posesión de cocaína y dinero en efectivo.Presuntamente tampoco los agentes investigadores se percataron de la verdadera identidad del detenido, por lo que éste fue liberado en el término de las 48 horas, por ser menor la cantidad de droga asegurada a cada uno.Ayer se buscó la versión del fiscal Jorge Nava López tras la reunión interinstitucional que encabezaron aquí el gobernador Javier Corral Jurado y el fiscal general César Augusto Peniche, sin embargo, el servidor público declinó dar entrevistas.El sábado anterior, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó del arresto de Alberto L. V., de 38 años y Antonio B. C., de 41 años, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud al asegurarles más de 60 dosis de cocaína.La detención fue realizada en el cruce de las calles Tizoc y Quetzalcóatl del fraccionamiento Del Real, donde fueron observados dos hombres, supuestamente vendiendo droga a bordo de un vehículo Toyota Corolla, color gris.Alberto L. V. tenía en su poder una bolsa con 24 dosis de cocaína, mientras que a Antonio B. C. le aseguraron dos envoltorios de cocaína como para elaborar 40 dosis; además de 25 mil pesos, producto de la venta de droga.

