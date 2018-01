Se rebasan los mil homicidios con Corral

Con apenas 14 años, Edgar Isaac fue asesinado en un taller mecánico el pasado 5 de enero, uno de los días más violentos del año al reportar siete crímenes.“¿Por qué Dios tenía que llevarte a ti, mi ángel, siendo inocente?”, clama su madre, aún incrédula ante la muerte violenta de su hijo adolescente.Edgar vestía su pijama cuando fue acribillado junto a Matilde Ramírez Hernández, de 51 años, un padre de familia dedicado a la mecánica automotriz.“Qué coraje que personas como usted tío, que no se metían con nadie, paguen por otros sólo por estar en el momento y lugar equivocados”, reprochó dolido un sobrino de Matilde.En Ciudad Juárez mil uno personas han sido asesinadas en lo que va de la presente administración estatal, revelan estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE).De las víctimas, 878 eran hombres y 123 mujeres y de ese total 42 eran menores de 17 años, indica la FGE.Los datos oficiales obtenidos a través de la Unidad de Información establecen que menos del 15 por ciento de estos asesinatos ha sido esclarecido, por lo que el nivel de impunidad en la ciudad se mantiene en estándares elevados.“Estamos trabajando para proveer justicia”, afirma el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.“No hay que perder de vista que los homicidios en su gran mayoría se explican por su vinculación al tema de las drogas. Lamentamos que se estén perdiendo tantas vidas por conductas asociadas al consumo y a la distribución de la droga”, refiere.Los asesinatos de Edgar y Matilde fueron perpetrados en un taller mecánico situado en la colonia Las Flores, al poniente de la ciudad.Y a decir de sus seres queridos, ninguno de ellos estaba relacionado al narcomenudeo o a la delincuencia organizada.Este doble crimen es el único caso que presuntamente ha sido esclarecido por la FGE, al presentar ante un Tribunal de Control a dos presuntos responsables –uno de ellos de 16 años– y las armas aseguradas.El seguimiento periodístico que se lleva del delito de homicidio doloso en Juárez, con base a los reportes oficiales indica que durante los primeros 15 días del 2018 ya se registraron 39 homicidios dolosos.Y Edgar es la víctima más joven.“Mi ángel sin malicia, con todo un futuro por delante, recordar tu hermosa sonrisa me da fuerza”, dice la madre que reunió varias fotos del adolescente para publicarlas en su perfil de Facebook, donde amigos, vecinos y familiares dejan palabras de consuelo y resignación.“Lamentamos que se estén perdiendo tantas vidas por conductas asociadas al consumo y a la distribución de la droga y urgimos la participación de la Federación en los casos de delincuencia organizada, en los casos de drogas y de armas”, reitera Peniche Espejel, que por años fungió en Chihuahua como delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR).Otro vecino de la familia de Matilde Ramírez fue asesinado ese mismo día en la colonia Los Aztecas. Se trata del menor Israel Pérez Loera, de 16 años, victimado junto a la adolescente Gisel Lucio Alvarado, de 17 años.La información obtenida mensualmente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, revela que de 16 meses transcurridos ya son mil un asesinatos en Juárez.En el desglose de datos se establece que el mes de abril del 2017 registró la menor incidencia de homicidios dolosos con 31 víctimas, en un lapso de 18 días.El primero de abril fue el más violento del mes con 6 ejecuciones.Mientras que octubre del 2016, cuando fue la transición del Gobierno Estatal, se registraron 98 asesinatos en los 31 días del mes.Los días 19 y 29 de ese mes fueron los más violentos con 10 crímenes cada uno.Los indicadores refieren que en octubre del 2016 fueron asesinadas 98 personas; 36 en noviembre y 58 en diciembre; enero del 2017 inició con 53 crímenes, 87 en febrero, 68 en marzo, 31 en abril, 44 en mayo, 83 en junio, 51 en julio, 46 en agosto, 76 en septiembre, 62 en octubre, 81 en noviembre y 88 en diciembre.Mientras que enero del 2018 registra 39 asesinatos. Cuatro de ellos cometidos con arma blanca, dos por asfixia, uno a golpes y el resto por herida por arma de fuego, según los datos oficiales, sin embargo, esta información podría variar ya que la FGE aún no ha revelado detalles de varias necropsias y algunas de las víctimas permanecen en calidad de desconocidas.“El porcentaje de resolución de estos casos varía entre Juárez, Chihuahua y otras regiones. Hay casos donde las armas aseguradas dan como resultado su participación hasta en 30 homicidios, en otros casos hasta 15. En todos los casos se está trabajando para recabar la evidencia. Vamos a seguir trabajando en resolver cada uno de estos casos, menciona el abogado.Sin embargo en enero apenas han transcurrido 15 días y en 12 de ellos ya se registraron 39 homicidios.

