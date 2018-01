Piden a EU entregar a exgobernador

Cargando

A medio puente “Libre” con una manta y dos cartulinas, cinco miembros de la asociación civil “Ciudadanos Vigilantes” protestaron ayer para exigir al gobierno de Estados Unidos la deportación del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.“Estamos iniciando una serie de acciones para que el gobierno de Estados Unidos detenga y nos entregue a César Duarte por los múltiples fraudes que cometió en Chihuahua, porque dejó en quiebra al estado”, señaló José Luis Rodríguez, líder de la organización.Durante la mañana, los manifestantes bloquearon dos de los accesos a las garitas norteamericanas y los autos que se dirigían a El Paso tuvieron que utilizar los carriles de extrema izquierda para circular.Iniciaron a las 11 de la mañana y terminaron a las 12, en ese tiempo fueron vigilados por oficiales de la Policía Federal y agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (por sus siglas CBP) del país vecino.El activista hizo hincapié durante la protesta que el Gobierno Federal ha estado “muy tibio” en presionar a las autoridades norteamericanas para que Duarte Jáquez sea detenido, extraditado y juzgado en México por los delitos de peculado que enfrenta ante la justicia chihuahuense.“URGENTE, detención y entrega César Duarte Jáquez, prófugo de la justicia mexicana”, decía la manta que portaban los integrantes de la agrupación, frente a los automovilistas que hacían fila para cruzar a la vecina ciudad El Paso.“Es increíble que haya tanta impunidad y tanta corrupción en Mexico”, señaló Rodríguez, quien aseguró que el 10 por ciento Producto Interno Bruto se va en pura corrupción.“Nuestros gobernantes sólo llegan a robar, la mitad de los exgobernadores andan prófugos o están detenidos; eso no es posible porque deben ser un ejemplo para el pueblo”, aseveró.También dijo que la detención y extradición del exmandatario chihuahuense depende de la exigencia de los mexicanos, porque, si no, “Estados Unidos va a decir, si a ellos no les interesa, a nosotros menos”.La protesta de “El Puma”, como también se le conoce al activista, se realizó mientras el gobernador Javier Corral encabezaba una reunión con líderes de opinión de esta frontera, en la que explicaba la pugna que protagoniza el Estado y la Federación.Adelantó que seguirán manifestándose en el mismo lugar cada martes, en tanto Estados Unidos no haga efectiva la deportación de Duarte y advirtió que las manifestaciones irán subiendo cada vez más de tono.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.