La “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, entró en vigor ayer en todo el país. En ella se crea un tipo de delito que prevé una sanción de 25 a 50 años de cárcel, establece que se perseguirá de oficio y se prohíbe el archivo temporal de la investigación.Además la ley contempla la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas, un Registro Nacional de Desaparecidos y No Localizados y un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, una organización que participó en la creación de esta Ley, consideró que su entrada en vigor permitirá agilizar las investigaciones, impedir que los servidores públicos actúen con prejuicios y será de gran utilidad dado que el estado de Chihuahua ocupaba a nivel nacional el quinto lugar en desaparecidos, hasta octubre del año pasado.El delito de desaparición forzada ya existía pero estaba enfocado en punir la participación de un agente del estado y la nueva ley –que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2017 y entró en vigor ayer– establece los ilícitos de desaparición forzada de persona y de desaparición cometida por particulares.“Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa”, establece el Artículo 34 de ese ordenamiento.También se incluye una sanción de 15 a 20 años de cárcel y multa de mil a mil 500 días para quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito.Esta ley también hace referencia a la participación de los servidores públicos en la desaparición forzada de personas, al prever un castigo de 40 a 60 años de encarcelamiento.La nueva ley contempla que cuando las víctimas de desaparición sean niños y adolescentes las autoridades estarán obligadas a emprender la investigación y búsqueda con un enfoque integral, transversal y con una perspectiva de derechos que tome en cuenta las características particulares de este grupo, incluyendo su identidad y nacionalidad.La persecución de los nuevos delitos será competencia del MP de la federación así como de las fiscalías de las entidades federativas, en el primero de los casos cuando esté involucrado un servidor público federal, al tratarse de delincuencia organizada, al existir una sentencia o decisión de algún organismos internacional o cuando así lo determine la federación por tratarse de un hecho de relevancia social.Esta nueva legislación contempla la creación de un Sistema Nacional cuya función será establecer las políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

