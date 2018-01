Se congela la frontera

Los fronterizos se enfrentaron ayer al frente frío número 23 que logró que los termómetros registraran temperaturas bajo cero grados Centígrados, niveles de congelación, en toda la región.Autoridades de Protección Civil emprendieron diversas acciones en vías de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las personas en condición de calle.Según el Sistema Meteorológico de Estados Unidos, ayer la temperatura descendió hasta los -5 grados Centígrados (23 grados Fahrenheit), mientras que al aumentar apenas alcanzó los 5 grados Centígrados (41grados Fahrenheit).Ayer, la Dirección de Tránsito reportó problemas en la circulación de las avenidas Zaragoza y Cuarta, Libramiento Aeropuerto y Manuel Gómez Morín y Viaducto Díaz Ordaz debido a la cristalización del pavimento por la mañana.Mientras que los establecimientos de suministro de Gas L. P. lucieron abarrotados.Desde el lunes, la Dirección General de Protección Civil Municipal emitió una alerta amarilla, y ayer, se informó que la alerta se extendería hasta hoy.El titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza, pidió a los ciudadanos tomar precauciones y en caso de solicitar apoyo hacer el reporte al 911.Dio a conocer que el albergue municipal ubicado frente al Monumento a Benito Juárez, permanecerá abierto las 24 horas, y en caso de necesitar más espacio, se abrirán las estaciones de Bomberos 8 y 9.Pidió a las personas que tengan precaución especialmente con el uso de los calentones y calefactores e hizo hincapié en apagarlos antes de ir a dormir, cubrirse con suficientes cobijas, y durante la mañana abrir una ventana entre 10 a 15 centímetros mientras estén encendidos los aparatos.También exhortó a retirar los calentones de ventanas y muebles para evitar incendios, aparte de tener cuidado con los niños a fin de que no jueguen cerca de los aparatos.Durante esta temporada, se han registrado 42 casos de personas intoxicadas y dos fallecidas por monóxido de carbono, informó. No obstante ayer se reportó otro intoxicado más por lo que la cifra de afectados subió a 43 en la temporada.Protección Civil también recomendó evitar exposiciones prolongadas a la intemperie y consumir abundantes líquidos, frutas y verduras de la temporada, ricas en vitamina C, así como bebidas calientes.En la casa, informó, es importante no tener tanques de gas dentro de habitaciones, no usar mangueras de plástico en instalaciones de gas, cubrir tuberías externas y no sobrecargar tomas eléctricas.Esto mientras que la Dirección General de Salud Municipal pidió evitar los cambios bruscos de temperatura, arropar a los niños y adultos mayores y antes de salir de algún lugar caliente, hay que adaptarlos a un ambiente templado apagando el calentón o abriendo un poco la puerta.Algunos tips• Emergencias, marque 911• Abre albergue 24 horas• Apague sistemas de calefacciónantes de ir a dormir• Enciéndalos de día con una odos ventanas semiabiertas• Aleje los aparatos de mueblesy cortinas• Prevenga quemaduras oincendios• No use anafres dentro dehabitaciones• Coloque tanques de gas afuerade la casa• Evite exposición prolongada a laintemperie• Abrigue a niños y adultosmayores• Consuma abundantes líquidoscalientes• Vigile instalaciones de gas• Evite mangueras de plásticoen conexiones• Cubra tuberías de agua externas• Proteja a las mascotas