Con la disposición de un presupuesto de más de mil millones de pesos para el ejercicio 2018, la dirección estatal de Colegios de Bachilleres (Cobach) aseguró el pago a docentes y administrativos.Teresa Ortuño Gurza, directora general de Cobach, dijo que no habría más enfrentamientos entre maestros y coordinaciones, asegurando así un año sin contratiempos ni paros laborales.“El año pasado fue complicadísimo para poder sacar el tema financiero adelante, fue un batallar conseguir para las quincenas, pero ni un solo pago se retrasó para los trabajadores del Colegio de Bachilleres, ni un solo día llegó tarde”, dijo.Sin embargo, indicó que ahora cuentan con un presupuesto autorizado y aunque no es todo lo que pidieron, sí cubre la nómina.“Vamos a tener que posponer algunas cosas que quisiéramos ya tener, pues la realidad es que no tenemos todos los recursos, sin embargo tenemos garantizada la nómina”, dijo.Con este hecho dijo que ahora el año 2018 para el Cobach será un año destinado a lo académico, cultural y deportivo.La funcionaria informó que durante el 2016 se les asignó un presupuesto de 666 millones de pesos, sin embargo, debido a necesidades, el gastó fue de 970 millones. En 2017, el presupuesto era de 622 millones de pesos, pero el gasto cerró en mil 10 millones de pesos.Para 2018, el presupuesto que se ha asignado es de 910 millones de pesos, a los que agregan los ingresos propios del Cobach, por concepto de inscripciones, que son 120 millones de pesos, así tendrán mil 30 millones de pesos.El año pasado, debido a la falta y retraso de pago de prestaciones y salarios, los maestros realizaron manifestaciones y protestas.Entonces se explicaba que durante la administración estatal pasada se abrieron nuevos planteles y se aumentó el número de grupos en los existentes que nunca fueron reconocidos por la Federación.“Nos reconocieron 110 millones de pesos en nómina, no nos reconocieron la inversión para construir los planteles, no nos reconocieron los gastos de operación, pero fue una enorme gestión, muy importante”, explicó Ortuño.Señaló que no es una partida extraordinaria, sino que ya se queda permanentemente reconociendo el crecimiento del subsistema en el estado; y con ello culmina el déficit que tenían. (Karen Cano)

