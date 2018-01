Retoman clases maestros en paro

Luego de llegar a un acuerdo con autoridades educativas, maestros de la escuela secundaria Federal 19 que hicieron paro de labores el lunes, reactivaron ayer las clases.Tomás Torres, uno de los docentes que hicieron la protesta por la falta de pago de su sueldo desde el mes de agosto, dijo que tras una plática con autoridades educativas se les indicó que el próximo viernes se expediría una autorización para un pago extraordinario que llegaría con su sueldo normal la próxima quincena.Dijo que son 18 casos de profesores a quienes no se les ha pagado en tiempo y forma; 4 de ellos ni siquiera recibieron aguinaldo o algún pago.“Dijeron que por cuestiones administrativas no hicieron los trámites a tiempo. Hay unos maestros que sí alcanzaron un pago parcial, pero hay quienes no recibieron nada todo este tiempo”, dijo.La falta de coordinación se dio por parte del la Dirección General de Secundarias, a través del Fondo Nacional de Educación (FONE), que fue la instancia que no cumplió.Sin embargo, Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, dijo que ya se había tenido pláticas con los encargados de estas áreas para que la situación no se vuelva a presentar.Torres dijo que debido a que todos los profesores tienen sueldos distintos, con base en el número de horas que trabajan, a cada uno se les deben diferentes cantidades que van de los 10 mil a los 30 mil pesos.“El viernes se va a autorizar la nómina extraordinaria para que el dinero llegue la otra quincena”, dijo.El lunes, el paro de labores tomó por sorpresa a mil 730 alumnos de ambos turnos, de la escuela ubicada en el cruce de las calles Montes de Colón y Montes de Toledo en el fraccionamiento Urbi Villa del Campo.No obstante, los padres de familia se sumaron a la manifestación y colocaron cartulinas con consignas exigiendo se cumpliera con el salario de los maestros de sus hijos.Entrevistadas en el lugar, madres de familia y estudiantes aseguraron que no estaban enterados de la situación pero que apoyaban totalmente a los docentes. (Karen Cano)

