En una sola audiencia al médico acusado de haber cometido el delito de secuestro, René Romeo Ruiseco Salinas, se le formularon cargos y fue vinculado a proceso penal.El profesionista no presentó pruebas a su favor ni contrató abogado. La defensa fue llevada por un litigante público penal quien renunció a la ampliación de los términos de ley y pidió al juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez que en esa misma diligencia se resolviera la situación jurídica del galeno.Al formular cargos contra Ruiseco, un agente del Ministerio Público (MP) señaló que 17 de marzo de 2009 cerca de las 08:30 la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– se encontraba en su domicilio y al salir a dejar a su hijo al camión escolar observó una camioneta Explorer verde y modelo antiguo cuyo conductor le cerró el paso al vehículo donde viajaban los niños.De la Explorer bajaron tres hombres que portaban armas de fuego, quienes amagaron a la víctima para subirla al vehículo donde le cubrieron el rostro y enseguida la trasladaron a una casa de seguridad en la calle Marmolina de la colonia Cementera.La víctima fue retenida durante unas 11 horas, lapso en el cual los secuestradores exigieron 600 mil pesos a la familia a cambio de su libertad.Al final se pactó el pago de 70 mil pesos, los cuales fueron entregados por el esposo de la víctima en una plaza en el eje vial Juan Gabriel. Presuntamente fue René Romeo Ruiseco Salinas quien recogió el efectivo.En la denuncia presentada el 19 de marzo del 2009 la víctima dijo que eran tres hombres los que la secuestraron y que uno de ellos tenía de 18 a 20 años.Agregó que después de dormir un rato despertó y llamó a sus captores pero no respondieron luego se atrevió a destaparse un poco los ojos observó que no había personas en el lugar por lo que se quitó el pasamontañas y logró salir de la vivienda. Una vez en la calle pidió auxilio a unas personas, las primeras la ignoraron pero al avanzar unas mujeres le prestaron auxilio al llamar a las autoridades.Un dato de prueba presentado por el MP en contra de Ruiseco Salinas es la declaración de Soledad Aldana Rodríguez, quien dijo haber participado en 14 secuestros organizados por el médico Ruiseco, el primero cometido en enero del 2009 y el último al parecer en marzo del 2010.Además contra Ruiseco obran varios reconocimientos a través de fotografías de varios testigos, algunos de identidad protegida.Con esos datos de prueba el juez Mendoza Rodríguez dictó la tarde del viernes pasado el auto de vinculación contra el médico, a quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de dos años.

