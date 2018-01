Demanda PRI deje cargo administrador de la ciudad

Cargando

El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió ayer que Rodolfo Martínez Ortega, que va como suplente de Armando Cabada Alvídrez, aspirante a la reelección para la presidencia municipal de Ciudad Juárez, renuncie a su cargo como administrador de la ciudad para evitar conflictos de interés.La secretaria general del PRI, Yaneth Romo Pérez, cuestionó que el funcionario municipal haya participado el domingo en todos los actos encabezados por Cabada, durante el inicio de la recolección del apoyo ciudadano para obtener la candidatura independiente.“Cómo es posible que renuncia el coordinador de Centros Comunitarios para llevar a cabo una campaña y no así sus personas más allegadas o quien quiera ser su compañero de fórmula, como es ‘El Güero’ Martínez”, dijo.En conferencia de prensa, Romo Pérez agregó que lo ideal es que todas las personas que se quieran sumar al proyecto del alcalde con licencia y sean servidores públicos, renuncien a sus cargos.Esto, consideró, porque cuando se es servidor público se debe estar a disposición las 24 horas y los 365 días del año, por lo que también se debe tener cuidado con el uso de los vehículos oficiales, escoltas y materiales públicos.No tiene que renunciar:alcalde suplenteEl presidente municipal en funciones, Alejandro Loaeza Canizales, dijo ayer que legalmente el administrador de la Ciudad, Rodolfo Martínez Ortega, no tiene por qué separarse de su cargo, como lo pidió el PRI.Loaeza dijo que el funcionario puede integrarse al acopio de firmas después de su horario de trabajo.Martínez fue buscado ayer en su oficina para conocer su versión pero no fue localizado, tampoco estuvo disponible en su celular.También exigió al gobernador Javier Corral Jurado ponerse a trabajar en beneficio de los juarenses y, en general, de los chihuahuenses, “en vez de buscar sólo los reflectores con fines meramente partidistas”.Lo anterior, porque consideró que el acto encabezado el domingo por el gobernador en la ciudad de Chihuahua, para anunciar el inicio de una serie de acciones contra la Federación por la retención de recursos extraordinarios y exigir la extradición de César Duarte Jáquez, fue un acto meramente político.“Utiliza este tipo en mítines y reuniones para beneficio propio, hace sus ruedas de prensa porque sólo quiere proyección a nivel nacional, pero se ha olvidado de gobernar en Ciudad Juárez y en el resto del estado, ahí está que tenemos muchos homicidios, cerramos muy fuerte, más de 772 y ahorita llevamos más de 38”, dijo. (G. Minjáres /Con información de Araly Castañón)

