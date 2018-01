Rebasa gasolina Magna los $13

Mientras que la competencia en distribución continúa limitada, los precios de la gasolina Magna en Ciudad Juárez rebasaron los 13 pesos por litro.Los valores alcanzaron los niveles más altos desde febrero de 2017 –cuando empezó a operar el estímulo fiscal en las gasolinas de la frontera– debido a que los comerciantes del hidrocarburo siguen sujetos a Pemex como único distribuidor.Las gasolineras de Ciudad Juárez vendieron ayer el litro de Magna hasta en 13.19 pesos, lo que representa un incremento de 33 centavos o un 2.56 por ciento en los primeros 15 días del año. El 1 de enero el costo de la Magna fue de 12.86 pesos.A la par, la gasolina tipo Premium alcanzó los 15.85 pesos, es decir, 23 centavos (1.47%) más cara que los 15.62 pesos por litro con los que inició el 2018.Ante las alzas, consumidores se han visto obligados a sacrificar en otros gastos para poner gasolina a sus autos y poder trasladarse.Claudia, quien dijo que necesita llenar el tanque para realizar sus actividades semanales, señaló que además de tener que cambiar su consumo de gasolina Premium a Magna para economizar, la inversión en los combustibles ha crecido.“Ha implicado un mayor porcentaje de gasto en gasolinas: ahora para llenar mi tanque (de 50 litros) tengo que invertir alrededor de 650 pesos en gasolina Magna; antes (en el 2016, antes del gasolinazo de 2017) con esos mismos le cargaba casi todo el tanque de Premium y me rendía más”, explicó.Ayer, Chihuahua cumplió siete meses desde que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) liberó los precios de la gasolina pero el factor de la competencia en distribución continúa estancado aquí: los permisionarios en importación han exportado de forma limitada y Pemex no ha rentado su infraestructura en la región a empresas privadas.La semana pasada Pemex lanzó la convocatoria para las Subastas de Temporada Abierta de la Etapa 1.2 pero sólo consideró a Tamaulipas y Coahuila, a pesar de que Chihuahua, Nuevo León, y Gómez Palacio, Durango, estaban considerados en dicha fase.Con la exclusión en el procedimiento –que permite rentar la infraestructura de la empresa productora del Estado ubicada en la entidad, como Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) y poliductos para importación o transporte interior–, se postergó el alquiler de capacidad para la distribución de combustibles por parte de empresas privadas, que llevan sin poder realizarlo desde mediados de abril de 2017 (fecha original del evento).El Diario solicitó a Pemex información acerca de por qué no se incluyó a Chihuahua, sin embargo, hasta el cierre de la edición no respondió a la solicitud de información. (Abraham Rubio / El Diario)

