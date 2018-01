Inicia UACJ clases con saldo blanco

En medio del proceso de inscripción inician clases 30 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con la oportunidad de realizar convenios de pago y poder seguir con su educación.Ayer, uniéndose al tráfico generado por los 293 mil estudiantes de nivel básico que reactivaron labores el pasado 8 de enero, los 30 mil estudiantes iniciaron el semestre enero-junio 2018.Al final de la jornada se reportó saldo blanco, dijo Andrés Pedroza, subdirector de comunicación en la UACJ, quien además añadió que desde hace una semana se reanudaron las labores administrativas en cada uno de los institutos.“Hemos recibido al total de alumnos, no hay incidencias, el tráfico cotidianamente se complica un poco al regreso pero no hubo nada fuera de los normal, no se reportó ausentismo y todos estamos trabajando”, dijo.Pese a que ya iniciaron las clases, destacó que aún continúa el período de inscripción, dando oportunidad a quienes presenten retrasos económicos de realizar convenios.“El proceso de inscripción concluye hasta que ya se paga, el 90 por ciento de los alumnos ya se inscribió e incluso ya hizo su convenio de pago, sin embargo se está dando la oportunidad una semana más para los que no han cerrado su ciclo, y tienen hasta el 30 de enero”, dijo.Pedroza, dijo que la UACJ tiene conocimiento de la necesidad que tienen algunos estudiantes, por lo que se busca ayudarlos a ponerse al corriente con los pagos, antes de que se eliminen los descuentos por pronto pago.El contador Lorenzo Rubén Galván Limones, jefe de función de Ingresos, informó que lo único que se les solicita a los estudiantes universitarios para prorrogar el pago de su inscripción es que presenten su folio generado para el nuevo semestre y que den de anticipo el 50 por ciento del importe reflejado en la boleta.Para liquidar el resto de la inscripción, los alumnos de la UACJ, tanto de nuevo ingreso como de reingreso, podrán pagarlo en dos mensualidades.Antes del 19 de enero, los estudiantes de la máxima casa de estudios podrán acudir a solicitar una prórroga en el Gimnasio Universitario de lunes a viernes, en un horario de ocho a tres de la tarde.Los estudiantes que no tengan adeudo o beca, cuentan con un descuento del 20 por ciento por pronto pago, siempre y cuando paguen el total de la boleta antes del 31 de enero.

