Integrantes del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Tecnológica (STUT-CJ) se proclamaron como el único sindicato debidamente registrado.Lo anterior, luego de una serie de declaraciones dadas por maestros que no comparten sus mismos ideales y que, de hecho, han sido despedidos de la casa de estudios argumentando que fue por sus preferencias en ese sentido.María del Socorro Trevizo Bermúdez, secretaria general del STUT-CJ, explicó que primero fue un sindicato impuesto, y que parte de la mesa de representación que ahora forma este sindicato, estaba entonces en aquel.“Pero cuando vimos que los intereses del líder no iban en concordancia con lo que queríamos para los agremiados, decidimos salirnos de esa mesa de representación y crear un sindicato independiente”, dijo.Dijo que el STUT-CJ logró su registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el 16 de diciembre del 2016, y que hasta el momento se ha logrado mantener una negociación efectiva con la actual rectoría.“Se ha podido concretar un convenio que regula las condiciones de trabajo para los agremiados, firmado el 23 de mayo del 2017 y del cual emanan beneficios tales como quinquenios, días económicos y fondos de ahorro”, dijo.Dijo que actualmente sólo existe este sindicato registrado debidamente, y que a él pertenecen 500 agremiados de los 700 trabajadores de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).La semana pasada, el maestro Raymundo Escalante, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica, adherido al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –al que hacen mención como el sindicato anterior– fue corrido de la institución.Entonces, el docente anunció que presentaría una denuncia por despido injustificado ejercido como represalia por una denuncia interpuesta ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).La queja ante la CEDH fue interpuesta el pasado 13 de diciembre del 2017 debido a los abusos y amenazas que distintos maestros han sido objeto, por líderes del nuevo sindicato.Respecto a ello, Trevizo Bermúdez dijo que Escalante presumía logros del STUT-CJ como propios, engañando a algunos empleados de la universidad.Informó que Escalante ya no es docente en la UTCJ debido al recorte presupuestal, que derivó en el despido de los maestros con bajo rendimiento. Y negó que fuera debido a su interés sindical.Los actuales dirigentes del STUT-CJ, acusaron directamente a Raymundo Escalante de engañar a quienes le siguen a través de un sindicato falso, que verdaderamente no ha promovido acciones de beneficio.

