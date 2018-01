Consignan a la PGR a escolta privado

Un escolta de la Agencia de Seguridad Integral (ASI) S. A. de C. V., propiedad del general retirado Alejandro Sandoval Torres, fue consignado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.Jesús Manuel C. G., de 50 años, carecía del permiso de portación de armas vigente, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) mediante un comunicado de prensa.Este es el segundo elemento armado de esta agencia que es detenido por policías municipales en lo que va del año, por diversos motivos.Actualmente la empresa de seguridad privada ASI tiene suspendida de la licencia colectiva que amparaba el porte de armas al personal de la agencia y desde la semana pasada la Fiscalía General del Estado (FGE) exhortó a los empleados a no utilizar el armamento.Jesús Manuel C. G. fue detenido en supuesta posesión de dos armas de fuego calibre 380.El arresto fue realizado en el fraccionamiento Pradera Dorada donde encontraron una camioneta de la marca Ranger azul 1998 cuando conducía a exceso de velocidad.El conductor de la unidad supuestamente se comportó de manera prepotente y se identificó como escolta de la Agencia de Seguridad Integral y que no podían detenerlo.Los agentes encontraron entre las pertenencias del guiador una pistola calibre .380, abastecida con nueve cartuchos útiles, así como dos cargadores más abastecidos con 12 cartuchos útiles.En el interior de la camioneta encontraron un arma larga calibre .380, con dos cardadores abastecidos con 22 cartuchos útiles cada uno, por lo que fue detenido ya que carecía del permiso de portación vigente, por lo que fue consignado ante la PGR, dijo el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez.El miércoles pasado el fiscal Jorge Arnaldo Nava López advirtió a los empresarios que deben desarmar a sus escoltas o de lo contrario éstos tendrán problemas legales.Ante la situación que atraviesa ASI, a la que Sedena suspendió la licencia colectiva que amparaba el porte de armas, varios empresarios se han acercado para tratar de subsanar el problema de la suspensión de la licencia colectiva que por medio de ASI les permitía el uso de armamento de grueso calibre.“La opción que se les está dando es que se adhieran a la licencia especial que tiene la Fiscalía General del Estado a través de la Comisión Estatal de Seguridad donde estas personas, posterior a una capacitación corta, puedan ser armados con armamento oficial de la FGE”, dijo el abogado.Para ellos deberán recibir una capacitación, que junto con el armamento, tendrá un costo para los interesados, aclaró.

