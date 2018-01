Agobia el encierro a vecinos de Zaragocita

Vecinos de la colonia Zaragocita se inconformaron porque la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) retiró sus cuadrillas de la calle principal, por la que cruza un río con fuertes corrientes de aguas negras que los dejó atrapados en sus casas.El desastre en esa colonia surgió después de que el colector que pasa por debajo del bulevar Independencia colapsara entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, en tres puntos distintos.En la casa de Sonia Ruiz, quien tiene casi nueve meses de embarazo, se cayó una barda después de que la corriente de aguas residuales pasara con fuerza por su cuadra. Su camioneta se encuentra dentro de la cochera, por lo que no puede salir en caso de una emergencia.“Yo estoy muy preocupada. Ahorita vinieron unos muchachos a decirme que ya me van a reponer la barda, pero a mí de qué me sirve, yo estoy a punto de dar a luz. ¿Qué va a pasar si tengo que aliviarme? No tengo cómo salir de aquí”, dijo consternada.La corriente finalmente se estanca en un terreno sobre el que se realiza una construcción, dos calles más abajo, unos cien metros antes de llegar a la carretera Juárez-Porvenir.Durante viernes, sábado y domingo, los trabajadores de la descentralizada, con ayuda de Protección Civil municipal, dieron cauce al lecho que a su paso derribó bardas y se “comió” prácticamente el centro de la calle E. Marines, pero ayer ya no se presentaron en la zona.Ahí sigue pasando el agua entre más de mil 500 costales rellenos de arena que colocaron para intentar que la calle siga desplomándose.La vocera de la JMAS, Corazón Díaz, expuso que los trabajadores que estaban haciendo labores ahí se canalizaron a las obras de introducción de tubería calles arriba, en la Ejido San Isidro y Ejido San Agustín, donde se reforzaron los trabajos para terminarlos cuanto antes.Informó que en ese punto tienen a 30 obreros y que la descentralizada está trabajando a su máxima capacidad.El pasado domingo, el director técnico de la JMAS, Manuel Herrera, afirmó que estaban trabajando de 5 de la mañana hasta que se mete el sol para acelerar los trabajos lo más posible y terminar en un tiempo récord de una semana.Sin embargo Díaz, la portavoz, señaló que será complicado terminar antes de lo previsto, que podrían ser 15 días para solucionar el desvío de las aguas residuales.En el sector resultaron afectados por las inundaciones 30 familias. Para el domingo ya les habían solucionado el abasto de agua potable, pero desconocen cuánto más tendrán que enfrentar el encierro.“A mí lo que me dijeron todavía el sábado es que se van a tardar por lo menos unos 20 días”, señaló Sonia. (Javier Olmos / El Diario)

