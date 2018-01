Entregan tarjetas para becas a universitarios

Cargando

Más de 3 mil estudiantes de universidades públicas de la localidad comenzaron ayer a recibir sus tarjetas de débito en las que les depositarán el apoyo del Programa de Becas Nacional, con el que el Gobierno Federal los ayudará durante este año.“Es una ayuda para nosotros porque con esto pagamos la inscripción, y ocasionalmente nos alcanza para transporte y otra cosa de la escuela”, relató Denisse Ahumada, estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).Dijo que ya antes había sido beneficiada con este programa, sin embargo, el tiempo que no lo tuvo se vio en la necesidad de trabajar, y se distrajo un poco de su labor como estudiante.“Con lo que me dan no pago todo, pero sí ayuda a respaldar los gastos generales de inicio de semestre”, dijo.Nicté Ortiz Villanueva, jefa de Educación Superior de la Secretaría de Educación y Deporte, informó que se trata de un apoyo anual para estudiantes de nivel superior; en este caso cubre el ciclo escolar 2017-2018, que inició en septiembre del año pasado y concluye en agosto de 2018.“Es para estudiantes con vulnerabilidad económica, es decir, que pertenecen a una familia cuyo ingreso per cápita es máximo de 2 mil 500 pesos por persona y esta beca se hace por una convocatoria pública que se hace a través de la secretaría en septiembre”, dijo.Ayer inició la entrega de las tarjetas de débito a través de un contrato bancario, esperan concluir esta semana, y comenzar a pagar en marzo con todo y retroactivo.El apoyo es de 9 mil a 12 mil pesos por ciclo escolar en partidas que van de 750 a los mil pesos mensuales, dependiendo del grado en el que estén.En Ciudad Juárez son beneficiados 3 mil 285, lo que significa una derrama económica de poco más de 37 millones de pesos.Para que el apoyo se siga brindando, las diferentes universidades e institutos informan si el estudiante sigue acudiendo y su promedio mínimo es de 8.La recepción de documentos y entrega de tarjetas continuará hasta el 18 de enero en el Gimnasio Universitario y será en un horario de 09 de la mañana a 5 de la tarde.

