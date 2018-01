Busca Corral tumbar a Anaya: 'El Bronco'

Cargando

El aspirante a la candidatura independiente para la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, consideró que en la confrontación que mantiene el gobernador Javier Corral Jurado con la Federación lo que hay de fondo es la intención de “tumbar” a Ricardo Anaya Cortés de la contienda electoral para quedarse con la postulación.Esto, advirtió, porque en el Partido Acción Nacional (PAN) hay una lucha interna muy fuerte y silenciosa por el poder y porque no ven crecer a Anaya, por lo que hasta la militancia de los partidos con los que conformaron la coalición electoral, De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), lo han dejado solo.“Creo que Javier Corral, al igual que en el PRI, está buscando tumbar a Anaya, esa es la verdadera lucha que está dando o al menos es lo que yo veo”, dijo ayer durante la visita que realizó a Ciudad Juárez para respaldar a Armando Cabada Alvídrez al iniciar la recolección de firmas para buscar la reelección para la presidencia municipal.“He escuchado a muchos militantes panistas que les hubiera gustado más que Javier Corral hubiera sido el candidato a la Presidencia, eso lo escucho de los militantes panistas, tengo muchos amigos, no les está gustando Anaya como candidato, sienten que le faltan tablas, que no tiene experiencia, que sí es gente atrevida, pero hay una lucha interna en el PAN fuerte”, agregó.Explicó que resulta evidente que Javier Corral, los panistas y los militantes de la coalición Por México al Frente, conformada por el PAN, PRD y MC, no apoyan ni hacen campaña a favor del precandidato de unidad.“La militancia de Movimiento Ciudadano y del PRD, aunque están aliados, no le están haciendo campaña, no lo veo en el país, lo estoy recorriendo y no veo a ninguno haciéndole campaña a Anaya y eso preocupa a los militantes de cuño como Javier Corral y otros, que sí les preocupa, no lo dicen públicamente, pero sí lo vemos afuera”, sostuvo.Por su experiencia como gobernador de Nuevo León, de la que actualmente está separado para buscar la candidatura presidencial, “El Bronco” desestimó los argumentos de Javier Corral para confrontarse con la Federación por la asignación de recursos públicos.En entrevista con El Diario, Jaime Rodríguez consideró que más bien es un pleito entre partidos políticos y protagonismo del gobernador chihuahuense que una cuestión de asignación de recursos públicos.: El gobernador Javier Corral dice que el Gobierno federal utiliza el presupuesto como un instrumento de control y castigan a Chihuahua por la investigación que lleva a cabo en contra del PRI y César Duarte por la comisión de presuntos actos de corrupción, desde su experiencia como gobernador, ¿ha enfrentado este escenario?: Creo que eso es circunstancial, nosotros combatimos la corrupción y no tuvimos una discusión con la Federación. Denuncié y sigo denunciando que los jueces federales defienden a los delincuentes, eso es cierto, los jueces federales, el sistema de justicia hoy está rebasado por los delitos, pero no creo que la Federación condicione presupuesto a ningún estado, creo que ahí hay una parte que no se ha explicado.Agregó que a la fecha no ha escuchado a algún gobernador que avale lo que dice Javier Corral, pero afirmó que al menos a él, como gobernador de Nuevo León, el Gobierno federal nunca le condiciona nada.“A cada estado le toca el presupuesto que le toca, evidentemente Javier Corral tiene y recibió un estado con muchos problemas financieros como lo recibimos en Nuevo León. Nosotros recibimos el Gobierno con un déficit de 9 mil millones de pesos en el presupuesto, pero hicimos todos los recortes necesarios para ya no depender de la Federación o de los apoyos que nos tenga que dar extraordinarios”, mencionó.“Creo que estos apoyos de los que habla Javier son extraordinarios, que no fácilmente da la Federación, no sé cómo los haya convenido, según lo que he leído es de que tenía convenio, si ese convenio no lo quiere tener la Federación es una facultad que tiene de apoyar de manera extraordinaria o no, dependiendo de la posibilidad de recursos que tenga la Federación”, consideró.“Lo que no se debe de mezclar es el tema financiero con el tema ni de la política ni del tema de la aplicación de recursos fiscales”, subrayó.: ¿Cree que detrás de este reclamo hay una intencionalidad político-electoral?: ¿Por qué no lo hizo antes Javier? Es una pregunta que haría. ¿O por qué la Federación interviene en un sentido así? Es un pleito de los partidos políticos, así son los partidos políticos, también los gobiernos del PAN, del PRI, del PRD, todos los gobiernos de partidos utilizan los recursos públicos para apoyar a los candidatos, los independientes no, esa es la diferencia que tenemos. Así será siempre que se gobierne con partidos políticos, esos pleitos siempre se dan: el PAN contra el PRI, el PRI contra el PAN, el PRD contra el PAN o contra el PRI, es una discusión de pleito de todos.: ¿Esta confrontación ha beneficiado o favorecido a Ricardo Anaya?: Creo que más bien es un pleito de protagonismo y la Federación, y la Federación contra Javier. A quien perjudica es a los habitantes de Chihuahua, no beneficia a nadie. Tiene razón Javier en el tema de su exigencia, de que la Federación no se meta en el tema del combate a la corrupción y tiene mi admiración por eso, mi respeto, Javier Corral es una gente a la que respeto, pero creo que como gobernador con licencia puedo decir que, en lo personal, no me pasó eso, porque no mezclé el tema político y cuando se mezcla el tema político es una bomba.: ¿Qué ganaría Javier Corral con ello, dice que algunos lo preferían como candidato?: Era mejor candidato Javier que Anaya.: ¿Y qué cree esté en esa lucha?: No sé, pero te diré que si fuera un ciudadano común me gusta más como candidato Javier Corral que Anaya y ojalá lo cambien. Javier tiene más experiencia, más capacidad, más tablas que Anaya y creo que el Frente se equivocó con Anaya, porque tampoco está avanzando y eso quizá sea también parte de la estrategia de quienes no quieren a Anaya. Anaya no fue un candidato terso, tuvo dificultades para ser precandidato o aspirante en este momento, creo que también hay una lucha hacia el interior del PAN en ese sentido, no solamente en el PRI, de hecho hay similitudes entre el PRI y el PAN. Hay una lucha por el poder, en ese sentido hay un espejo, el PRI es un espejo del PAN y están luchando, esa es la percepción que me da con mi experiencia política.“El Bronco” agregó que justo ese escenario de confrontación político-partidista como el que protagonizan ahora el PRI y el PAN a través de Javier Corral y la Federación, así como el conflicto interno en Acción Nacional y el desencanto en las coaliciones, es el que favorece a los independientes y los ciudadanos voltean a ver otras opciones.Confiado de que completará el apoyo ciudadano requerido para obtener la candidatura presidencial y aparecer en la boleta electoral, porque a la fecha ha reunido poco más de 830 mil y ha completado la cantidad necesaria en 10 de los 17 estados, anticipó que posteriormente buscará a los otros aspirantes independientes para reconsiderar posiciones y unir esfuerzos.Expuso que esta situación es visible en Chihuahua, un estado históricamente bipartidista gobernado por el PRI o por el PAN, pero que al elegir presidentes municipales independientes en ciudades como Juárez y Parral, empezaron a cambiar el escenario.“Va a batallar el PAN para conservar posiciones, cierto que el gobernador ganó en la elección de gobernador precisamente por el hartazgo de la gente hacia el PRI, pero también se hartó del PAN en el pasado y hoy la gente se está hartando otra vez del PAN, es decir, siguen las mismas estrategias, los partidos políticos hacen lo mismo cualquiera que sea su color y la gente desea un independiente”, mencionó. (Gabriela Minjáres / El Diario)