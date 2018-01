Quieren extender horario en 12 primarias

En lista de espera hay por lo menos 12 escuelas primarias de la localidad que desean cambiar su esquema a Escuelas de Tiempo Completo.Sergio Montalvo Álvarez, coordinador de Escuelas de Tiempo Completo en la Zona Norte, dijo que existe la posibilidad que este ciclo escolar se abra la convocatoria.“Aun no es oficial, todo depende del presupuesto que se nos asigne para el ciclo escolar, que cada vez va en aumento”, manifestó, aunque no precisó cuáles escuelas eran las interesadas.Dijo que sólo hay tres requisitos que deben de cumplir: Que los maestros que la integran tengan sólo una plaza, que la escuela sea de un turno, y que los padres de familia estén de acuerdo.Con ello son candidatos idóneos y pueden acceder al cambio, que les permite recibir recursos para extender sus horarios.Actualmente en la ciudad existen 108 Escuelas de Tiempo Completo. El programa tiene dos modalidades, que es de una jornada de seis horas –la normal es de cuatro horas–, y la de ocho horas; esta última incluye apoyo para mantener un comedor dentro del plantel.De las segundas sólo hay 16, mientras que el resto sólo se concentran en propiciar a los estudiantes horas extras de estudio.Desde su implementación como programa en el 2008, y hasta la fecha, el proyecto ha pasado por modificaciones y a él, cada año, se han ido agregando escuelas.Para Montalvo Álvarez, el mayor reto que enfrenta este esquema es hacer que los profesores dejen atrás las prácticas tradicionalistas de impartición de clases y evaluación.“Es muy difícil romper con eso, el fin es cumplir con la currícula, pero no precisamente tienen que ir a la par de otras escuelas. Tienen que entender que cada escuela, y sobre todo cada niño es diferente”, dijo.En relación a ello, dijo que las escuelas cuentan con la libertad de hacer sus modelos de clases, sin embargo, ya se trabaja en la creación de modelos entre los que puedan escoger, para que conserven esa libertad pero cuenten con mayor orientación.“Queremos apoyarlos con capacitaciones y estarlos monitoreando, que haya un acercamiento más pedagógico y no sea solamente una comprobación fiscal de ‘te estamos entregando estos recursos y quiero que me los compruebes’, sino un seguimiento de apoyo a las escuelas”, dijo.Para María Esther Galindo Chaparro, directora de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, la cual fue la primera en pertenecer a este esquema, el reto es mejorar la administración y aumentar el presupuesto destinado.Esto pues, según comentó, al principio les eran destinados más recursos, pero en los últimos años han existido recortes que los han dejado limitados.“El proyecto inició como una escuela mejor que las americanas, el dinero que recibía esta escuela era mucho, sólo faltaba organización y logística. Pero, ya ahora, la Federación aporta el pago de los docentes en la compensación, pero siempre estamos batallando”, dijo.Indicó que el ciclo pasado, los docentes duraron hasta cuatro meses para que pudieran gozar de sus compensaciones.Aunque al principio contaban con comedor, después con el recorte y los nuevos estatutos con que se rigieron con la administración federal de Enrique Peña Nieto, se les pedía que sólo fuera una persona contratada para la atención de éste, lo cual era imposible teniendo en cuenta la gran cantidad de alumnos.“Nos vigilaban más en cuanto al manejo y uso de alimentos que respecto a otras áreas, y por todo eso preferimos dejar de dar el servicio”, explicó.La intención es que para el 2021, este esquema sea adoptado por el 30 por ciento de todas las escuelas, por ello, indicó que era necesario mejorar la administración.“Si destinaran los recursos sí pudiera crecer, el Gobierno tiene su mayor fortaleza a los docentes, estos están preparados para este reto, pero como cualquier otra profesión se requiere de un pago seguro y justo”, dijo.Actualmente, el programa brinda atenciones a más de 26 mil niños en toda la Zona Norte.

