Ya pasaron algunos años desde que Belem y Aureliano eran unos niños que leían los cuentos de los Hermanos Grimm, y cómics de superhéroes, ya de adultos el entusiasmo por la lectura sigue, aunque ahora el ejercicio es distinto y más dinámico.Ambos son cuentacuentos profesionales y este domingo tuvieron una presentación a la que denominaron “Cuentos en Domingo” que formó parte del programa estatal “Mercado en tu Colonia”.“Es una iniciativa que permite a los productores de nuestra comunidad ofrecer sus productos por la ciudad, y está integrando la cultura con este evento”, explicó Aureliano García Haros, quien también es un prolífico escritor.Aureliano ya publicó 4 obras infantiles y un poemario para adultos; las primeras se ha dedicado a promoverlas a través de escuelas y espacios en donde convergen niños, leyendo él mismo sus propias historias.“Es importante la reeducación de los adultos. Si un niño no ve a su maestro leyendo, o a sus papás, difícilmente hará lo mismo. Aunque en la escuela les digan que lo hagan, ellos quieren hacer lo que hacen los adultos”, dijo Aureliano.En el caso de Belem Gómez, ella tiene 11 años como bibliotecaria en la localidad, y 10 como cuenta cuentos.Es parte del grupo “Eskilo la Comunidad del Arte y la Cultura”, y ha participado en diversas actividades de promoción de la lectura, pues no sólo está convencida de que el hábito debe ser fomentado desde la primera infancia, sino que además le parece divertido.“Es divertirse contando cuentos, adentrarse, convertirse en un niño y el personaje”, relató.Ella incluso mencionó que se mantiene activa entre los niños de su colonia, pues sin mayores planes, cuando se da la oportunidad, reúne a sus vecinos en la banqueta y les cuenta cuentos.“Dónde quiera que haya personas que quieran escuchar, yo voy y ahí estoy si me invitan”, dijo.Ayer, desde las 11 de la mañana, ambos llegaron a las instalaciones de la Bazar de la Plaza del Monumento a Benito Juárez, y en medio del mercado de productos artesanales, colocaron su stand y comenzaron a contar cuentos.Ambos pusieron sus servicios a la disposición de la comunidad, e indicaron que pueden buscarlos en sus páginas de Facebook, por sus nombres.En el caso de Belem Gómez, ella trabaja en la Biblioteca Arturo Tolentino, dónde también pueden ubicarla.Y en el caso de Aureliano, él además cuenta con su página web http://www.aurelianogarciaharos.com/. Además, relató que tiene un convenio de colaboración con el Museo Interactivo de la Rodadora.En ese lugar se ofertan sus libros, si alguien desea adquirirlos ahí, con ello estarán aportando dinero para permitir que niños que viven en colonias de la periferia asistan al museo gratis. (Karen Cano / El Diario)

