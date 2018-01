Comienza Cabada colecta de firmas en el Centro

El presidente municipal con licencia, Armando Cabada Alvídrez, inició ayer su recolecta de firmas en el Centro de la ciudad, y antes acudió a misa a las 10 de la mañana en Catedral, acompañado de su familia y funcionarios municipales.Dijo que buscará al menos 50 mil rúbricas de ciudadanos con credencial de elector para convertirse nuevamente en candidato independiente a la alcaldía.“Este primer evento lo hemos considerado totalmente privado para nosotros, porque es una cuestión muy personal, y que de ninguna manera habremos de mezclar con este proceso de recolección de firmas en el que nos encontramos”, mencionó ayer al salir de misa junto con su esposa Alejandra Carillo.Explicó que los puntos para recabar las firmas serán las 37 tiendas de autoservicio S-mart de la ciudad.“Solicitamos el permiso para que la tienda más importante en Ciudad Juárez, en cuanto a presencia, nos permita estar en todas ellas, ya estamos instalados”, aseguró.Dijo que en este proceso participarán alrededor de 150 voluntarios, llamados gestores por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE), quienes invitarán a los ciudadanos a que presenten su credencial de elector para apoyar su candidatura.Cabada dijo que debe reunir 31 mil ocho firmas, y conseguir el apoyo del 2 por ciento de los electores en el 50 por ciento de las secciones.A los aspirantes a candidaturas independientes a diputados federales se les cayó el 20 por ciento de las firmas que reunieron, por eso Cabada dijo que pretende buscar al menos 50 mil.“No sabemos cuál va a ser la respuesta, yo espero obviamente que los juarenses salgan a apoyarnos, que vayan con confianza a darnos nuevamente ese respaldo, a través de su firma y a través de su credencial de elector”, afirmó.Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, emprendió desde ayer aquí la búsqueda de las firmas que le pide el Instituto Nacional Electoral (INE) para completar su registro como candidato independiente a la presidencia del país.Lo hizo iniciando con un desayuno tradicional de los fronterizos, comiendo burritos en un conocido establecimiento ubicado en la avenida Manuel Gómez Morín, acompañado de su equipo de trabajo y compañeros del aspirante independiente a la reelección por la alcaldía de la ciudad.“Ahorita estoy en una campaña precisamente para que la gente me conozca, para ver si logro el uno por ciento que me pide el INE del porcentaje ya dispersado, en Juárez, y ahí vamos, casi el 70 por ciento, espero que en esta semana logremos el total”, anotó.El gobernador con licencia de Nuevo León llegó a la frontera asegurando que si llega a ser presidente va a bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera automática del 16 al 10 por ciento al igual que el Impuesto sobre Percepciones del Trabajo, del 35 al 25 por ciento.“Con eso Juárez será la mejor ciudad de la frontera, porque vamos a potenciar la industria nacional; vamos a proyectar que los pequeños y medianos negocios de Ciudad Juárez no dependan de otra gente que no sea su propio trabajo, su propio esfuerzo”, aseguró.Y luego agregó que “eso los hará competitivos frente a El Paso”.

