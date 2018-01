Ni la inseguridad ni las carencias que padecen a diario aminoran los ánimos de estudiantes, maestras, madres y padres de familia del preescolar María Sagrario González, quienes ayer salieron a hacer un recorrido al aire libre en busca de los recursos que requieren para subsistir durante la temporada invernal.“No vendimos todos los boletos, pero sí vendimos muchos. Los que ayudaron lo hicieron de todo corazón y aquí estamos”, dijo Karla Rivas, directora del plantel, ubicado en Lomas de Poleo.El jueves de la semana pasada esta escuela, en conjunto con ciudadanas externas al plantel, emitieron una convocatoria para unirse a una caminata al aire libre.El objetivo era cobrar una inscripción de 250 pesos por participar en la actividad, y así reunir los recursos necesarios para poder comprar calentones y abastecerlos de combustible, para que los niños no sufran las inclemencias del tiempo lo que resta del invierno.Esta caminata se desarrolló finalmente la mañana de ayer, en las instalaciones del parque AquaDif, en donde además los niños agasajaron a los participantes con bailables.“Este dinero va a ser para el gas y otras necesidades que aparezcan en la escuela, la Secretaría de Educación ya nos brindó 5 calentones y lo recaudado entonces será utilizado para las cosas que los niños necesitan día a día”, dijo la maestra. No hace ni un mes que la escuela fue blanco de vandalismo, como ya había pasado otras veces, por lo que se encuentran a la expectativa de lo que pueda ocurrir.“Está en una zona muy criticada por la demás gente, y aunque no está tan mal como se cree, sí es una zona riesgosa. Pero las maestras son muy buenas y la directora también”, dijo Jazel Rodríguez, madre de Luna Castañeda, una de las estudiantes de la escuela.Jazel mencionó que incluso ella llevó a otros miembros de su familia, pues la intención era que entre todos juntaran la mayor cantidad de dinero posible.Rivas había dicho que uno de los grandes sueños de la comunidad escolar es contar con su propia biblioteca, por lo que no se descarta que lo que durante todo el ciclo escolar sigan haciendo actividades para poder avanzar en sus propósitos.“Siempre buscamos que ellos tengan aprendizajes para la vida, y con esto les damos el mensaje de que luchen por sus metas, y que lo quieran lo pueden alcanzar con esfuerzo”, dijo. (Karen Cano / El Diario)

