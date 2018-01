Con horario extendido dan un plus a la educación

Cargando

Unos 26 mil estudiantes de nivel básico en la Zona Norte acuden a la escuela más horas que el resto, al trabajar bajo el esquema de Tiempo Completo, que en realidad significa unas horas más de su jornada diaria.A una década de su implementación, el método ha ido evolucionando.De ser un plan piloto en 2008, ahora cada año son más las escuelas que lo adoptan.“Es un buen programa, los niños tienen un nivel académico que a veces ni en los colegios privados”, dijo María Esther Galindo Chaparro, directora de la Escuela Primaria Vicente Guerrero.Esta fue la primera escuela de Tiempo Completo que hubo en Ciudad Juárez. Aunque al principio se trataba sólo de un programa federal llamado “Tiempo Extendido”.“De 2008 a 2010, la Vicente Guerrero era la única escuela con este programa, se habían agregado algunas líneas de trabajo, la lengua extranjera, el reforzamiento de las tecnologías, actividades lúdicas y horas extra de matemáticas, español, arte y deportes”, dijo Sergio Montalvo Álvarez, coordinador de Escuela de Tiempo Completo de la Zona Norte del estado.En 2008, cuando la escuela primaria Vicente Guerrero adoptó el método, se mandaban fichas de trabajo y contrataban profesores capacitados para las asignaturas extra. El horario sólo se había extendido dos horas y media.Ya en 2010, se agregaron escuelas al programa y el horario se extendió a 4 horas adicionales del horario normal.“Empezamos con 4 escuelas, después se incrementó a 14, para finalizar 2012 con 102 escuelas de preescolar, primaria y secundaria”, explicó Montalvo Álvarez.En ese período, el proyecto estaba administrado por el programa federal “Todos Somos Juárez”, creado para rescatar el tejido social, ante los altos índices delictivos.En 2012, con el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, cambiaron las reglas y el programa desapareció. En su lugar quedó establecido un nuevo esquema bajo otro nombre: Escuelas de Tiempo Completo.Entonces retiraron del proyecto los preescolares y secundarias, sólo quedaron 74 primarias en esta ciudad.El número creció cada ciclo y actualmente se cuenta con 108 escuelas, divididas en dos modelos.El primero es conformado por aquellas que cuentan con comedor, en estas la jornada es de 8 horas de lunes a viernes, y hasta la fecha sólo hay 18 en la región.Las otras cuentan con una jornada de 6 horas –la normal es de 4–, estas no cuentan con comedor y son 90.En el estado hay 5 coordinaciones de este esquema. En la Zona Norte, son 26 mil alumnos y alrededor de mil 200 profesores y administrativos.Debido a que ya no se contratan profesores extra para las horas adicionales, los que se encuentran ya laborando en las escuelas reciben compensaciones.Un docente gana 3 mil 800 pesos mensuales adicionales a su sueldo; un directivo 4 mil 400; y un trabajador manual 960 pesos. El pago se hace bimestralmente.Además, las que cuentan con comedor reciben 15 pesos diarios por estudiante, en el caso de las escuelas indígenas, unitarias (con un solo grupo) e incompletas (con menos de 6 grupos); el resto reciben sólo 6 pesos. En Juárez operan un centro escolar indígena, una unitaria y cuatro incompletas.Niños exitosos, padres felicesCuando Víctor, de 8 años, inició su preparación escolar en la primaria, su mamá Judith Barraza tenía claro que a él le gustaba estudiar y quería incentivarlo a hacerlo en una escuela de Tiempo Completo.“Me gusta mucho porque es más extenso en el aspecto de educación, mi hijo participó el año pasado en los concursos académicos y le fue muy bien; espero siga concursando”, dijo.Explicó que incluso lo ha comparado con otros niños que tienen su misma edad y se encuentran en escuelas de otro tipo, y es notorio que el suyo está en un nivel más avanzado.Además, el horario en que Víctor permanece en la escuela le permite a ella hacer más cosas en lo que refiere al hogar y lo laboral.“Son dos horas extra, él va contento y se ve que le gusta”, dijo.Víctor es uno de los estudiantes de la primaria Vicente Guerrero. Su directora, María Esther Galindo Chaparro, dijo que es evidente el nivel académico con el que cuentan, en relación con el resto de la población escolar.“Se aprovecha más tiempo para el abordaje de los temas, y hay mejor aprovechamiento escolar. Todos los años, consecutivamente, nuestros alumnos destacan con sus promedios académicos a nivel zona”, dijo.Agregó que los padres buscan esa escuela, porque además se sienten mejor con el horario, que les permite cumplir con sus jornadas laborales teniendo la certeza de que sus hijos se encuentran a salvo.“Hay que estar en búsqueda de las oportunidades y formas de trabajo, hay que hacer la dinámica más lúdica y tener claro los objetivos que se tienen, pero siempre tratando de captar la atención y el interés de los alumnos por la jornada larga”, dijo.Incluso, al momento de que ingresan niños del sistema particular, se nota que no cuentan con el mismo nivel académico, por lo que muchas veces requieren especial atención para tomar el ritmo.Ubicada en la avenida Plutarco Elías Calles, en medio de una zona industrial, actualmente la escuela cuenta con 380 alumnos. En la mayoría de los casos, no viven cerca de ella, sino que sus padres trabajan en los alrededores.A 10 años de su inicio, se contempla que para el 2021 este esquema concentre al 30 por ciento de la población total de nivel básico; no sólo en el estado, sino en el país. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.