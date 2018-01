Tan pronto se enteró que un tumor amenazaba el cerebro de su hijo pequeño, Esmeralda Larreta, angustiada ante lo que recién conocía, perdió momentáneamente casi toda esperanza de ver crecer al niño de apenas tres años.Íker David había desarrollado un ependimoma, una clase de cáncer por el que se forman células malignas en el encéfalo y la médula espinal, pero la vida le dio otra oportunidad.“Cuando nos dan el pronóstico nos dicen todo el riesgo que llevaba, para empezar, la operación”, recuerda la mujer de 35 años. “Había muy pocas esperanzas. Pero terminó con la quimioterapia y ya no aparece nada de tumor. Espero que así se quede”.Tras un largo proceso que se extendió por más de un año, entre sesiones de quimioterapia y hospitalizaciones, Íker David venció al cáncer en el 2017, como otros 14 niños que recibieron su tratamiento subvencionado en la organización de protección infantil Apanical.Sanjuana Solís Granados, presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), explica que estos menores encontraron una nueva oportunidad de vivir gracias a los donativos de empresas, escuelas, ciudadanos y clientes de supermercados.“Ellos salen adelante porque hacen su vida normal. Van a la escuela. No se detienen nada más porque estén enfermos. Eso motiva a los niños a salir adelante y logran terminar el tratamiento”, comenta.Hasta octubre del año pasado, mil 814 niños y adolescentes de hasta 19 años en México habían muerto como consecuencia del cáncer, revelan cifras del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).De este total, detallan estos registros, 51 corresponden al estado de Chihuahua y 18 a Ciudad Juárez.Según el SEED, los adolescentes de entre 15 y 19 sumaron 10 casos, mientras que los menores de entre 10 y 14, cuatro casos.El año pasado fallecieron al menos dos niños que no habían cumplido ni doce meses, indica la fuente.En Juárez, los cánceres que les quitaron la vida fueron leucemia linfoide, con ocho casos; tumores en los huesos, con dos, y linfoma no Hodgkin, con otros dos.Con un caso cada uno, los otros fueron tumores malignos de la nasofaringe, del encéfalo, de la glándula suprarrenal, de “otros sitios y de los sitios mal definidos”, linfoma de células T o NK maduras y leucemia mieloide.Muchos niños que no tienen ningún tipo de seguridad social o los medios para acceder al tratamiento privado llevan su batalla contra la enfermedad enApanical.La asociación está en la avenida Ejército Nacional #6325.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.