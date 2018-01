Proliferan negocios de préstamos exprés

Cada mes de manera puntual María González debe dar un abono de 800 pesos para cubrir un préstamo que pidió en un establecimiento que los otorga de manera “exprés”.Al estar en buró de crédito fue la única opción que encontró para obtener recursos y poder pagar el Predial y otros adeudos.“Pues no me pidieron nada y como estoy en buró nada más aquí pude sacar dinero”, comentó refiriéndose a una financiera ubicada en avenida 16 de Septiembre y avenida Juárez.De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y economistas esta clase de negocios que ofrecen financiamiento de forma expedita y sin revisar el historial crediticio han ido proliferando en la ciudad.Tan sólo en el Centro operan seis de estos establecimientos. De manera general entre sus características ofrecen al usuario la facilidad de efectivo de forma “rápida, sin aval y sin revisar el historial crediticio”.Algunas incluso aseguran prestar hasta 70 mil pesos, sin ninguna garantía.Luis Alamilla Ocaña, economista del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), comentó que la expansión de las financieras exprés es un reflejo de la actual situación económica, en la que el trabajador ve cada vez más limitado su poder adquisitivo.Refirió que ello se suma el endeudamiento, lo que orilla a quienes tienen necesidad a recurrir a este tipo de mecanismos.“Quienes están en buró no tienen más que esta opción cuando tienen algún apuro”, refirió.El economista señaló que la otra cara es el alto precio a pagar, por los altos intereses que cobran estos negocios.Datos de la Condusef indican que se han detectado tasas de hasta 60 por ciento mensual.Algunos negocios anuncian en su portal de Internet un interés fijo de 94 por ciento anual, un 7 por ciento de comisión por apertura y se hace un cargo de 10% de comisión sobre el abono por cada pago retrasado. Los intereses moratorios no se especifican.El registro de la Comisión muestra que al menos 11 establecimientos denominadas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo están en trámite de autorización para instalarse en el estado de Chihuahua. (Cinthya Ávila / El Diario)

