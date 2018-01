Atrapados, sin agua ni drenaje

Cargando

Calles desgajadas por las inundaciones y horas sin servicio de agua potable y drenaje sufrieron más de 30 familias de la colonia Zaragocita, después de los hundimientos del colector en el bulevar Independencia que se registraron el jueves y viernes pasados.El arroyo que se formó en la calle E. Marines, a una cuadra de la vialidad afectada por los socavones, originó que los vecinos se quedaran atrapados dentro de sus casas, no podían salir ni en automóviles, dijeron ayer algunos de los afectados.El centro de esa calle se desgajó completamente unos dos metros hacia abajo y el agua estancada que llegaba a gran velocidad ocasionó que se derribaran algunas bardas, constató El Diario en un recorrido.Los socavones, tres con magnitudes de hasta 15 metros de longitud y ocho de profundidad, se registraron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes sobre el bulevar Independencia, en los cruces con las calles Francisco Márquez y Ejido Juárez y Reforma.Con el paso de los días, los agujeros se fueron extendiendo debido al deslave de la tierra y el concreto.“Empezó a correr el agua y se hizo más grande, las calles se fueron abriendo con el agua”, describió un vecino la forma en que la calle de terracería quedó completamente hundida dos metros abajo.Debido a ello, vecinos colocaron un cerco de llantas y láminas para evitar que la corriente ingrese a sus viviendas.José Carrillo, un habitante de la colonia, dijo que el desastre impidió la entrada y salida de vehículos.“No tenemos agua para tomar ni para bañarnos. Tengo ahí el recibo del agua y hasta coraje me da ir a pagarlo”, manifestó.El agua acumulada buscó salida y llegó hasta la avenida Juárez Porvenir y a una construcción de una escuela en el sector.Una vivienda ubicada a la orilla de la calle era la única que contaba con suministro de agua y de ahí estuvieron llenando cubetas los vecinos y otros que tenían camionetas Jeeps salieron a comprar mandado para las familias atoradas.“Las aguas negras apestan, así hemos tenido que dormir”, expresó otro habitante de la colonia, enojado.El agua residual viene desde la avenida de Las Torres, Santiago Troncoso y Libramiento. Cabe señalar que este colector envía aguas residuales a las planta de tratamiento Sur.En tanto, personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) trabajaba ayer en las calles Fernando Montes de Oca, Ejido San Isidro y Ejido San Agustín, con la introducción de tubería de 1.22 metros de diámetro para conectarla al colector ya existente.Además realizaba trabajos para encausar la corriente de aguas negras para evitar que el problema se hiciera más grande, se informó.Sin embargo, estos trabajos de introducción llevarán un tiempo aproximado de 15 días para la conexión a la red de alcantarillado, por lo que el drenaje sanitario estará fluyendo durante ese tiempo por el bulevar para desembocar aguas abajo a la Carretera Juárez Porvenir, explicó la dependencia.La vocera de la JMAS, Corazón Díaz, expuso que la falta de agua potable en el sector se originó debido a que se cayó la línea, pero el problema era ajeno a la destrucción del colector Independencia.Reportó que para las cuatro de la tarde ya se había restablecido el servicio, aunque también anotó que durante ese tiempo el departamento de pipas estuvo apoyando a los afectados con el suministro del vital líquido.La dependencia estatal insistió en llamar a los guiadores a que tomen precaución al transitar por el tramo de la avenida afectada, ya que además de recomendar a los habitantes que no se aproximen a la zona de hundimientos ya que por la profundidad resulta peligroso en caso de algún derrumbe.

